Netatmo offre un rimborso se non si è soddisfatti dei suoi prodotti per il riscaldamento

Il tema del risparmio energetico va facendosi via via più importante, sia per le ricadute economiche che per quelle ambientali - entrambe particolarmente pressanti in questo periodo. Netatmo ha da tempo commercializzato il suo Termostato Intelligente per Smartphone, assieme ad altri dispositivi come le Valvole Intelligenti per Termosifoni. L'azienda ha ora annunciato una campagna che rimborsa gli acquirenti nel caso in cui questi non siano soddisfatti del risparmio rispetto a un termostato tradizionale.

L'iniziativa è valida per i prodotti acquistati tra il 18 settembre e il 19 novembre 2017 sul negozio online di Netatmo. La riconsegna dei prodotti, nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto, dovrà avvenire tra il 1 maggio e il 1 agosto 2018. Netatmo non pone, nella pagina dedicata, ulteriori condizioni, esclusa la presenza di imballaggi e accessori al momento della restituzione.

La possibilità di gestire con intelligenza il riscaldamento delle abitazioni diventerà presto una necessità: i riscaldamenti sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico nelle grandi città, con trasporti e industrie che vengono in secondo piano. Il contenimento dei consumi, la modernizzazione degli impianti e il contenimento dell'emissione di particolato saranno di vitale importanza nei prossimi anni e sono una necessità cui la politica dovrà far fronte in maniera attiva per incentivare il cambiamento.