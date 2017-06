Nest IQ Cam arriva sugli scaffali dei negozi

L'avevamo incontrata al lancio italiano qualche tempo fa, annunciandone la disponibilità per fine mese. Ora puntuale arriva il comunicato stampa che ufficializza l'arrivo sugli scaffali di negozi fisici e online. Stiamo parlando di Nest Cam IQ, la nuova videocamera di sorveglianza casalinga del brand legato a Google.

[HWUVIDEO="2358"]Nest IQ Cam, la videosorveglianza in 4K HDR[/HWUVIDEO]

Tra le caratteristiche tecniche, quella che più salta all'occhio è l'adozione di un sensore da 8 megapixel, per riprese in 4K. In più l'intelligenza della videocamera processa le immagini con le tecnologie HDR in modo da aggiungere alla risoluzione anche la perfetta leggibilità dei dettagli nelle zone più scure come in quelle più luminose. Lo streaming delle immagini al cloud e allo smartphone dell'utente avviene poi in formato Full HD 1080p per ragioni di banda.

Il prezzo di vendita è di €349 a cui vanno aggiunti 10€ al mese per i servizi premium come gli avvisi del riconoscimento di volti noti e la cronologia video in cloud fino a 30 giorni.