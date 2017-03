Nest e Wind Tre insieme per la smart home: termostato e videocamera entrano in bolletta

La smart home fatica un po' a decollare. Sono molti i motivi alla base della ancor bassa penetrazione nelle case degli italiani dei dispositivi che le rendono smart. C'è grande interesse sui temi della videosorveglianza e della gestione remota di allarmi e termostati, ma alla fine sono pochi quelli che decidono di fare il passo nella smart home.

Da un lato c'è sempre il timore che ci sia qualche problema di compatibilità con la propria rete casalinga o che l'installazione richieda competenze elevate. Dall'altro c'è il costo iniziale d'ingresso, che rappresenta per molti una barriera troppo grande per quello che viene ancora visto spesso come 'uno sfizio da nerd'. C'è però un modello di business in grado di scardinare in un sol colpo queste barriere e ricalca quanto avvenuto con le connessioni internet casalinghe. L'operatore oltre a offrire il servizio, mette a disposizione anche l'hardware necessario, con una piccola cifra aggiunta in bolletta.

Internet è decollata nelle case degli italiani quando è stato più semplice fare l'installazione, senza doversi preoccupare di comprare il modem giusto e soprattutto di configurarlo in modo corretto. Allo stesso modo la smart home ha una chance di decollare se segue lo stesso processo, con l'operatore a fornire alcuni strumenti smart a fronte di una voce di costo in più in bolletta. Il modello sembra mettere d'accordo tutti: i produttori che vedono il loro mercato ampliarsi, gli operatori che hanno servizi a valore aggiunto da proporre (e ricavi da generare), gli utenti che hanno un modo semplice per approcciarsi alla casa connessa, con una spesa dilazionata nel tempo.

Va in questa direzione l'annuncio congiunto di Nest e del neonato operatore Wind Tre. I clienti Wind e Infostrada possono acquistare i nuovi prodotti Nest per la Smart Home attraverso la formula “Accessorio Incluso”, che prevede un anticipo iniziale e trenta piccole rate mensili, da 2 euro al mese per i clienti Infostrada e per quelli Wind in abbonamento e da 4 euro al mese per i clienti Wind con piano ricaricabile. I prodotti interessati sono quelli che Nest ha da poco lanciato anche in Italia: Nest Learning Thermostat, Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor, che vanno a coprire le esigenze di controllo smart della temperatura e dei consumi e della videosorveglianza domestica e perimetrale.