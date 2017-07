Microsoft e Johnson Controls presentano GLAS, un termostato con Cortana

Il mondo dell'Internet delle cose (o Internet of Things) si evolve ad un passo sempre più rapido e sono sempre di più le soluzioni connesse. I termostati sono stati tra i primi apparecchi smartad affacciarsi sul mercato, grazie a nomi quali Nest e Tado, ma finora è mancata la presenza di Microsoft. L'azienda ha ora annunciato una collaborazione con Johnson Controls, che ha portato a GLAS, un termostato intelligente che sfrutta Cortana e Windows Azure.

GLAS è un progetto destinato sia agli ambienti domestici che a quelli aziendali e pone un forte accento sulla possibilità di controllare il dispositivo sia con i comandi vocali, grazie a Cortana, sia grazie allo schermo touch semi-trasparente - che implica una non-necessità di utilizzare un dispositivo esterno per accedere alle funzioni.

L'approccio sembra quindi volto a trarre il meglio di due mondi: da un lato quello dei termostati canonici, controllabili direttamente, e dall'altro i termostati connessi, in grado di essere controllati a distanza e di svolgere funzioni avanzate.

GLAS è basato su Windows 10 IoT Core ed è in grado di rilevare la presenza delle persone nell'ambiente e di regolare la temperatura di conseguenza. Non sono ancora state rese note molte informazioni sulle funzionalità, ma GLAS spicca immediatamente per il design originale e decisamente diverso da quanto visto finora. Non ci sono ancora informazioni su disponibilità e prezzi.