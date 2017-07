Lo spazzolino automatico che ti fa guadagnare 100 giorni di vita

Ormai la tecnologia sta sempre più evolvendo il campo salutistico con oggetti smart in grado di aiutarci a vivere sempre meglio. È questo il caso di Amabrush, uno spazzolino elettrico automatico in grado di lavare i nostri denti in soli 10 secondi decisamente meglio di quanto facciamo noi stessi, senza causare irritazioni di alcuno tipo.

Le vibrazioni emesse sono regolate da un algoritmo che ne modifica sempre l'intensità permettendoci di pulire ogni parte dei nostri denti con la giusta pressione evitando gengive sanguinanti o altre problematiche. Il funzionamento è molto semplice: tramite un attacco magnetico colleghiamo il "boccaglio flessibile" in silicone antibatterico al manipolo esterno e tramite l'unico bottone presente su quest'ultimo attiveremo la pulizia.

Il tutto è alimentato da una batteria in grado di garantire 28 sessioni di pulizia, quindi circa due settimane con due pulizie al giorno. Il progetto è stato lanciato su Kickstarter e in pochi giorni ha superato oltre il milione di euro. Sull'onda del successo, il produttore ha promesso l'implementazione di due novità: un indicatore di luce sonoro in grado di segnalare la quantita di carica residua del prodotto, l'altra è invece una comoda app sia per Android che per iOS che permetterà di collegare lo smartphone tramite Bluetooth per impartire comandi e impostazioni.

Ma quindi, come fa questo spazzolino a farci guadagnare 100 giorni di vita? Semplice, è stato calcolato che lavandosi i denti con Amabrush si risparmia un tempo pari ad esattamente 100 giorni nell'arco di una vita, ossia circa un terzo di anno. Mica male!

Il prezzo attuale a cui è possibile preordinare il prodotto per un singolo kit con basetta di ricarica wireless è attualmente scontato a 99€ che saliranno a 199€ una volta che verrà ufficialmente lanciato. Quando? Qquesto dicembre. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale del progetto su Kickstarter.