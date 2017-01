Lenovo presenta il suo Smart Assistant con Alexa di Amazon

La casa "smart" che permette di utilizzare gli elettrodomestici con la sola voce o con l'uso dello smartphone è sempre più realtà e tutti i produttori di dispositivi ultra tecnologici stanno cercando di realizzare prodotti ad hoc proprio in questo senso. Anche Lenovo, al CES 2017 di Las Vegas, ha voluto inserirsi in questo nuovo ma interessante mondo dell'Internet delle cose presentando il suo primo assistente vocale per la casa. Il suo nome è semplicemente Lenovo Smart Assistant ed è stato progettato in collaborazione con Amazon.

A livello di design il nuovo Lenovo Smart Assistant è simile a tutti i prodotti del genere realizzati negli ultimi mesi come Google Home o anche Amazon Echo. In questo caso il prodotto possiede tutte le classiche funzionalità che ci si attenderebbe da un dispositivo del genere ed infatti anche con Lenovo Smart Assistant si potrà utilizzare la voce per far riprodurre un brano, per effettuare ricerche su web o anche lanciare alcune applicazioni.

Il nuovo Lenovo Smart Assistant possiede microfoni a 360 gradi con soppressione del rumore ma anche cancellazione del brutto effetto eco. In questo caso la collaborazione con Amazon ha permesso di avere l'assistente vocale Alexa che dunque permetterà agli utenti che acquisteranno il nuovo prodotto Lenovo di utilizzarlo in completa libertà a livello vocale.

Il nuovo Lenovo Smart Assistant verrà venduto inizialmente in USA dal prossimo mese di maggio al prezzo di 129.99 dollari in versione "basica". Differente invece il prezzo per la versione con altoparlanti Harman Kardon che permetteranno di ottenere un livello di ascolto decisamente superiore e che sarà appunto venduto a 179.99 dollari.