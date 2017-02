Lampade LED da scrivania (e non) in offerta su Amazon: sconti fino al 59%

Dotare la scrivania del nostro ufficio, della nostra camera o del nostro studio personale con una buona lampada è una misura che permette di rendere più confortevole lo spazio di lavoro. Una luce intensa, ma regolabile, riduce l'affaticamento degli occhi, spesso molto sollecitati soprattutto se si utilizza per lungo tempo il videoterminale. Certo, a volte gli spazi delle scrivanie sono ridotti e si trova difficoltà a ricavare un posto per una lampada, ma grazie alle recenti tecnologie LED è divenuto possibile costruire nuove soluzioni di illuminazione con tre grossi vantaggi: ingombri ridotti, elevata illuminazione, risparmio sulla bolletta della corrente.

Rimanendo in tema, oggi Amazon propone una serie di sconti su Lampade da Tavolo a LED molto interessanti. Iniziamo con un modello di Holan da 8W con controllo della temperatura. Integra inoltre una un pannello di controllo touch, timer automatico e un braccio flessibile a 180°. Sempre in offerta ci sono anche due modelli, sempre regolabili, di TaoTronics, uno in lega d'alluminio e l'altro di colore nero lucido. Per finire citiamo le offerte sul modello Aglaia con braccio flessibile, porta USB e lampada da 7W, ed infine anche una lampada con batteria ricaricabile da 1200 mAh per illuminare armadi, garage, dispense, guardaroba, in grado di accendersi automaticamente al rilevamento del movimento.