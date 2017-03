Lampada da parete che si accende al tuo passaggio in offerta a 10 Euro su Amazon

La lampada da parete Aglaia con sensore di movimento e che si accende da sola al tuo passaggio è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 10 Euro, con la possibilità di risparmiare qualche Euro nell'acquisto del prodotto. Due le modalità d'illuminazione presenti: luce sempre accesa e rilevamento automatico. Nel buio la luce si accende quando rileva un movimento nel raggio di 3 metri, e si spegne automaticamente dopo 25 secondi se l'oggetto è fuori dal campo di rilevamento del sensore. La lampada si ricarica via USB e ha una batteria integrata da 600mAh capace di offrire 7 ore di continua illuminazione. La lampada Aglaia si installa con nastro biadesivo M3 o attraverso un foro con piastra di montaggio (offerta in dotazione), e si compone di 5 LED con potenza da 0,5W. È adatta per illuminare camere da letto, cucine, corridoi, bagni, librerie, armadi, e stanze non troppo estese.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!