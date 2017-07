La connettività sbarca anche sulle serie iRobot Roomba serie 600 e 800

Dopo aver debuttato sulla serie 900, ora la connettività sbarca anche sulle serie inferiori in casa Roomba. I robot per la pulizia dei pavimenti di casa iRobot Roomba serie 800 e serie 600 guadagnano in fatti il modulo Wi-Fi e con esso la possibilità di controllo remoto tramite smartphone anche quando si è fuori casa.

I modelli naturalmente integrano la possibilità tipica del marchio di essere programmabili su base settimanale, ma grazie alla connettività possono essere utilizzati al di fuori della programmazione anche se ci si trova fuori casa, facendoli partire se ci si è dimenticati di effettuare la programmazione, oppure fermandoli se la tata ha cambiato orari ed è tornata a casa prima del previsto.

Tra le due serie cambia leggermente il metodo di pulizia: i Roomba serie 695 e 696 adottano infatti una modalità a tre fasi con spazzola in gomma e spazzola classica, mentre Roomba 891 e 896 utilizzano la modalità di pulizia a cinque fasi e integrano due spazzole in gomma, che a differenza di quella con le setole non richiedono manutenzione e sono più adatte per le case particolarmente 'pelose', ossia dove vivano animali.

Entrambe le nuove serie, inoltre, si caratterizzano per la batteria agli ioni di litio e l’accessorio Virtual Wall a doppia modalità. Quest’ultimo “crea” dei raggi infrarossi per delimitare l'area da non superare ed è possibile impostare una barriera lunga circa 3 oppure, se impostato nel modo Halo, una di forma circolare con raggio di circa 1,2 m, utile ad esempio per non far andare il robot contro vasi e tavolini, limitandosi a girargli intorno. La funzione è utile anche per evitare che i robot vadano a urtare le ciotole del cibo e dell'acqua per gli animali domestici.