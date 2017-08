L'aggiornamento fallisce e centinaia di serrature smart vanno in tilt

Centinaia di serrature connesse ad internet sono diventate inutilizzabili negli USA la scorsa settimana dopo che il produttore, Lockstate, ha rilasciato un aggiornamento errato e problematico. A riportare il caso è stata la stessa società, che ha ammesso che l'update causava un errore di sistema "fatale" su alcuni dei prodotti messi in vendita e attualmente utilizzati dai clienti.

Si tratta dell'ultimo caso a dimostrazione del fatto che allo stadio attuale la cosiddetta Internet of Things porta tante comodità quante rogne, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza. La nuova categoria, che include serrature, termostati e gadget domestici capaci di comunicare con computer, smartphone e altri dispositivi elettronici, è infatti spesso balzata agli onori della cronaca per piccole incertezze lato software che hanno permesso exploit di varia natura.

Il caso di Lockstate è leggermente diverso. Durante la scorsa settimana l'account Twitter della società è stato inondato di commenti da parte dei clienti che segnalavano l'impossibilità di usare le serrature RemoteLock 6i vendute dalla società. A complicare la situazione è stato l'accordo siglato dalla compagnia insieme ad Airbnb. Come risultato, molti ospiti del servizio di prenotazioni online non hanno potuto più controllare a distanza le serrature delle porte.

Il problema è scaturito dall'aggiornamento sbagliato diffuso dal produttore lo scorso lunedì ad alcuni dei prodotti, che venivano riconosciuti come RemoteLock 7i, e non 6i, ricevendo l'update per la versione successiva. In seguito all'installazione dell'update sbagliato, i RemoteLock 6i hanno naturalmente smesso di funzionare correttamente: non riuscivano ad accettare comandi da remoto, né ricevevano eventuali aggiornamenti OTA per correggere l'errore.

Due sono attualmente le soluzioni: inviare una parte della serratura a LockState in modo che la compagnia possa aggiornare il firmware a basso livello (5-7 giorni di attesa), oppure richiedere una serratura di sostituzione (attesa di circa 14-18 giorni). Nel frattempo gli utenti non hanno alternative che usare la propria serratura smart come una più "stupida" serratura tradizionale, aprendo le loro porte come si è sempre fatto con una banalissima chiave.