Kit di lampadine e faretti in offerta su Amazon a partire da 11,89 Euro

Tre modelli diversi di lampadine e faretti LED sono attualmente in offerta su Amazon. Il primo, con attacco G4, offre un'illuminazione tipica di una lampada alogena da 35W consumando appena 4W, producendo circa 320 Lumen. La temperatura dell'illuminazione è di 3000K, il costo di 11,89 Euro per il kit da 6. In offerta troviamo anche il kit da 6 delle lampadine con attacco G9 da 6W (illuminazione da 45W) e stessa temperatura di colore: il costo in questo caso è di 13,59 Euro. Terminiamo le nostre proposte con un kit di 6 faretti con attacco GU5.3 al prezzo di 30,59 Euro. Consumano 7W per un'illuminazione paragonabile a quella di una lampada alogena da 50W. La luce è calda da 2700K.