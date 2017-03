Kit di lampadine, anche con accensione automatica, in offerta su Amazon da 16,11 Euro

Due modelli diversi di lampadine LED sono attualmente in offerta su Amazon. Il primo, con attacco E27, è disponibile in tre colorazioni differenti: bianco freddo 6500k, bianco naturale 4000k, bianco caldo 3000k, e bianco caldo 2700k. Costano tutte circa 18 Euro per la confezione da 6.

In offerta troviamo anche il modello con Avantek che si collegano alla presa elettrica standard e temperatura 3000K bianco caldo. La luce notturna si accende automaticamente al crepuscolo (quando la luce ambientale è ridotta) e si spegne all'alba (quando è aumentata). La luminosità cambia automaticamente a seconda delle condizioni di luce esistenti. Si tratta di un modello di luce per bambini, ma che può essere impiegata anche in corrodoi, scale, bagni, soffitte e scantinati.

