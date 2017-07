Il kit di allarme wireless fai da te per la casa

La protezione della propria abitazione da accessi non autorizzati è un tema che è spesso di attualità, ma per il quale anche la tecnologia può dare una risposta nella forma di sistemi di allarme. Non è più indispensabile ricorrere a soluzioni ad hoc per il proprio ambiente, stendendo cavi e di fatto costringendoci a mettere mano in qualche modo alle pareti domestiche: sono infatti disponibili kit di tipo wireless che possono essere facilmente installati e configurati da chiunque, adattandosi alle specifiche necessità della propria casa con i diversi ambienti che la compongono.

Techly propone il sistema Techly Alarm1, un kit completo che abbina centrale di controllo, sensore porta/finestra, sensore di movimento, 2 telecomandi per inserimento e disinserimento dell'allarme oltre a 2 RFID tag wireless che permettono di disabilitare l'allarme. Questo kit permette di fornire una protezione immediata alla propria abitazione, ma ha dalla sua la modularità quale punto di forza potendo gestire sino a 99 sensori wireless, 10 telecomandi e 50 RFID tag. Una volta acquistato il kit base e installato nella nostra abitazione sarà possibile espanderne le funzionalità in un secondo tempo a seconda delle nostre necessità o preferenze.

L'ambiente domestico o di ufficio può essere diviso in 4 zone indipendenti, configurabili a seconda delle specifiche necessità così da creare livelli di intervento dell'allarme diversi in funzione dell'attività svolta nelle zone e delle diverse tipologie di sensore installati. La distanza massima tra centrale e sensori raggiunge gli 80 metri in assenza di ostacoli.

L'installazione è molto semplice grazie al funzionamento completamente wireless. La centrale di controllo, che integra una sirena capace di una potenza sonora di 95dB, opera con un piccolo alimentatore simile a quello in dotazione con gli smartphone ed integra delle batterie tampone che ne assicurano il funzionamento per circa 8 ore nel momento in cui l'alimentazione di rete venisse a mancare. I sensori di movimento e quelli per porte/finestre sono alimentati da una tradizionale batteria a stilo, che può essere anche di tipo ricaricabile: niente fili da stendere o buchi da fare per collegare l'impianto ai vari sensori.

Il pannello di controllo permette di configurare sino a 5 numeri telefonici per chiamate di emergenza, oltre ad altri 5 numeri verso i quali sono inviati messaggi di allarme via SMS. Il sistema è predisposto per una scheda telefonica SIM, non fornita in dotazione e che dovrà quindi venir acquistata dal proprio provider telefonico. La centrale non invia messaggi via SMS solo in caso di allarme ma anche per segnalare problemi in caso di mancanza di corrente e batteria scarica. L'allarme può venir inserito e disinserito via chiamata, SMS, o utilizzando l'APP specifica disponibile per smartphone Android e iOS.

Il sistema è modulare, grazie alla possibilità di aggiungere copertura con sensori di movimento e per finestre/porte, ma non mancano tra gli accessori anche i rilevatori di gas, fumo e acqua. Tutti questi sensori intervengono a rendere più sicura la propria abitazione e operano sempre in completa modalità Wireless.

Il sistema TLY Alarm1 di Techly è una proposta accessibile per costo che permette di fornire da subito protezione al proprio ambiente domestico. La flessibilità nell'aggiungere anche in un secondo momento altri sensori, adattandosi alle mutate necessità o alla volontà di fornire una protezione più mirata degli ambienti, oltre alla facilità nella configurazione rappresentano i punti di forza di questo kit.