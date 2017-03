Ikea nella domotica con Trådfri: sistema di illuminazione smart a basso costo

Se ci rivolgessimo ai brand più celebri del mercato, installare un sistema di illuminazione smart potrebbe essere una spesa davvero molto sostenuta. Le soluzioni non mancano, tuttavia a tenere lontano la domotica dagli utenti di massa è probabilmente proprio il prezzo ancora troppo elevato rispetto alle soluzioni tradizionali. A risolvere il problema ci vuole pensare Ikea, che sta entrando nel settore con un sistema di "smart lightning" a basso costo rispetto alle soluzioni più celebri.

La nuova famiglia di prodotti si chiama Trådfri, traduzione letterale di senza fili in svedese. Si fonda sullo stesso standard utilizzato dalle Philips Hue, ZigBee Light Link e verra distribuito in alcuni paesi europei a partire dal 31 marzo. Buone notizie per gli abitanti dello Stivale: Ikea Trådfri arriverà in quella data anche in Italia.

Il cuore del sistema è un dispositivo centrale collegato ad internet via connessione Ethernet, che crea a sua volta una rete condivisa con tutti i gadget appartenenti alla famiglia. Questo consentirà di gestire lampade, lampadine e tutto quello che farà parte dell'ecosistema Trådfri attraverso un unico dispositivo interconnesso ad internet, e a un'app. Come da tradizione per il colosso svedese, sarà aggressiva la strategia commerciale alla base dei nuovi prodotti per la domotica.

Per la base, un controllo remoto e due lampadine Trådfri saranno richiesti circa 90 Euro. Fra i dispositivi della famiglia troviamo anche una sorta di interruttore wireless con sensori di movimento che può diminuire o aumentare l'intensità dell'illuminazione della stanza semplicemente ruotandolo nell'aria. Il dispositivo è la parte fondamentale del video promozionale rilasciato da Ikea per annunciare la nuova famiglia di prodotti, e di fatto anche un prodotto molto interessante.

Le lampadine Trådfri vengono proposte in tre opzioni di colore (2200K, 2700K e 4000K) con una durata stimata di 25.000 ore. Ci sono vari modelli di lampadine con attacco E27, GU10 ed E14 che offrono solo la possibilità di controllare l'intensità dell'illuminazione (e non il colore o la temperatura). Il prezzo è in ogni caso di circa 18-25 € per lampadina al cambio attuale. Fra le proposte di Ikea anche una serie di bundle con più prodotti per rendere più conveniente l'acquisto.

Ikea vende anche pannelli o porte illuminate che possono essere gestite attraverso l'ecosistema Trådfri, e probabilmente molti altri accessori che verranno progettati dal colosso saranno realizzati con la domotica in mente. Trådfri è presente anche sul sito ufficiale, dove può essere già acquistato con l'arrivo previsto per il 31 marzo.