Google Home Mini ufficiale: smart speaker con IA a basso costo

Google Home Mini è un nuovo prodotto della famiglia di speaker smart del colosso di Mountain View, e affiancherà il modello standard già disponibile in sette diversi paesi del mondo. La caratteristica peculiare della nuova variante è soprattutto il prezzo: solo 49 dollari all'interno del mercato statunitense dove verrà lanciato insieme ai mercati di Giappone, Canada, Australia, Regno Unito, Francia e Germania. Niente da fare, almeno inizialmente, in Italia.

Il nuovo speaker offre un form factor di piccole dimensioni e si confronta direttamente con l'Echo Dot di Amazon, utilizzando naturalmente Google Assistant al posto del sistema di intelligenza artificiale concorrente chiamato Alexa. Google Home Mini non è progettato per la musica e l'Hi-Fi, ma il suo scopo principale è quello di portare l'IA di Big G in tutte le stanze attraverso diversi satelliti tutti interconnessi e capaci di riconoscere autonomamente la loro posizione nella casa.

Come avviene con questa categoria di prodotti l'utente potrà pianificare appuntamenti, ascoltare podcast, inviare istruzioni agli altri prodotti connessi all'ecosistema domestico come i vari Chromecast sparsi per la casa. Il tutto con comandi espressi in maniera naturale con la voce come se si stesse interloquendo con un umano, e non con una macchina. Esteticamente Google Home Mini è come lo abbiamo già conosciuto nei vari leak trapelati nelle scorse settimane.

La finitura esteriore è in tessuto con grossa trama e quattro LED, e sono tre i colori disponibili al lancio: coral, chalk e charcoal in lingua inglese. Insieme al lancio del prodotto Google ha annunciato che porterà tutta la famiglia Home in Giappone, mentre in tutti i mercati arriverà presto il supporto al multi-utente e la funzionalità Voice Match che riconosce automaticamente la voce dei singoli utenti, offrendo un'interazione personalizzata a ognuno di loro.

Google Home Mini è già disponibile al pre-order nei sette mercati summenzionati con data di rilascio prevista per il 19 ottobre. Il costo, come già segnalato, molto basso: 49 dollari per rendere "smart" tutte le stanze della casa.