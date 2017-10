Google annuncia Home Max: lo smart speaker per l'amante della musica

Durante lo stesso evento Google ha annunciato Google Home Mini e Google Home Max, che si basano su tutte le caratteristiche di intelligenza artificiale presenti sugli altri modelli della famiglia. A differenza del modello Mini, Home Max punta tutto sulla qualità audio. Si confronta con Apple HomePod, ufficializzato ma non ancora presente sul mercato: è uno speaker stereo compatibile con Google Assistant, progettato per la riproduzione musicale e l'Hi-Fi.

All'interno dello speaker "super-sized" di Google troviamo due woofer da 4,5 pollici e due tweeter che vengono coperti dalla solita griglia in tessuto ad ampia maglia. Non mancheranno naturalmente i microfoni ad alta sensibilità capaci di sentire i comandi vocali degli utenti anche quando lo speaker sta riproducendo della musica. Proprio come su HomePod, anche Google Home Max può impostare un'equalizzazione automatica sulla base dell'acustica presente nella stanza.

La tecnologia è chiamata Smart Sound, e sfrutta il machine learning per compiere i propri calcoli sulla base non solo dell'ambiente ma anche della tipologia di sorgente sonora in riproduzione, sia essa un brano musicale, un podcast o una chiamata vocale. Può anche aumentare o diminuire il volume in base a quanto succede nell'ambiente domestico, specie se la riproduzione sonora può essere disturbata da un elettrodomestico (una lavatrice attiva, ad esempio).

Il modello Max può essere anche disposto nell'orientamento in verticale, supporta anche controlli touch, il Bluetooth, è compatibile con Google Cast e non manca un connettore audio da 3,5 millimetri. Google Home Max costerà 399 dollari quando sarà lanciato pubblicamente nel mese di dicembre e nel prezzo saranno inclusi 12 mesi di YouTube Music con riproduzione audio garantita senza banner. Al momento non è previsto l'arrivo del prodotto in Italia.