Due articoli di Koogeek in forte sconto su Amazon. Ecco come acquistarli con i nostri coupon

Koogeek altro non è che la famosa azienda produttrice di dispositivi tecnologici da poter utilizzare sia in casa che in modo personale. Da una parte si assiste alla presenza di dispositivi per lo IoT come lampade smart o anche prese avanzate e dall'altra anche dispositivi come termometri o misuratori di pressione anche questi fortemente tecnologici. Ecco che l'azienda ha posto in essere sullo store di Amazon due prodotti in forte sconto grazie all'inserimento di altrettanti coupon promozionali. Parliamo delle ormai famose lampade Smart Socket E27 capaci di trasformare le classiche lampade in qualcosa di più "smart" appunto ma anche l'elettrostimolatore muscolare EMS per offrire vantaggi fisici dal suo trattamento. Vediamo nello specifico le offerte.

Partiamo innanzitutto dalla lampada Smart Socket E27 che Koogeek propone su Amazon ad un prezzo di 26.99€ grazie allo sconto del 25% con l'inserimento del coupon AMFC4QOY rispetto al prezzo di listino di 35.99€. In questo caso la lampada Smart Socket E27 di Koogeek permette di trasformare una semplice lampada in una "smart". Il funzionamento risulta quanto mai semplice una volta inserita la classica lampada nel supporto realizzato da Koogeek. Oltretutto da non sottovalutare il supporto ad Apple HomeKit il quale permetterà agli utenti iOS di controllare ogni tipo di parametro della lampada direttamente da smartphone e soprattutto monitorare anche il consumo di energia. Il Socket E27 inoltre permette anche di controllare l'HomeKit tramite il solo comando vocale usando Siri e di automatizzare anche l'accensione e lo spegnimento tramite l'applicazione di Koogeek Home pianificando addirittura sessioni personalizzate con timer.

Come detto lo Smart Socket E27 di Koogeek viene venduto ad un prezzo di 26.99€ grazie all'inserimento del coupon AMFC4QOY durante la finalizzazione dell'aquisto permettendo uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino di 35.99€.

Koogeek mette in forte sconto anche l'Elettrostimolatore muscolare Multifunzione EMS che viene venduto ad un prezzo di 47.99€ grazie al coupon promozionale AMFC4QOY che lo sconta del 47% rispetto al prezzo iniziale di 89.99€. EMS altro non è che la tecnologia che sta dietro il prodotto acronimo di ElettroMioStimolazione. In questo caso i muscoli vengono ulteriormente stimolati attraverso degli elettrodi coinvolgendoli ancora di più rispetto a quanto accadrebbe solitamente. Il dispositivo della Koogeek permette dunque di ottenere risultati con un uso continuativo del dispositivo per circa 6-8 settimane con uso di circa 30 minuti al giorno per 5 volte la settimana. E' un dispositivo decisamente potente capace di essere controllato in modo completo dall'utente il quale potrà adottare oltre 10 livelli di intensità per gli esercizi di stimolazione grazie anche all'applicazione completa di Koogeek. Molto comodo e veloce da usare ma sopratutto molto flessibile nel trasporto e proprio il plus non indifferente del dispositivo è la sua capacità di poter essere trasportato in ogni dove.

L'elettrostimolatore muscolare Multifunzione EMS della Koogeek viene dunque proposto ad un prezzo di 47.99€ grazie all'inserimento in fase di acquisto del coupon AMFC4QOY il quale permetterà dunque di avere lo sconto del 47% rispetto al prezzo di listino di 89.99€.