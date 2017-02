Diverse lampadine LED a prezzi stracciati su Amazon: le offerte di oggi

Tre modelli diversi di lampadine LED sono attualmente in offerta su Amazon. Il primo, con attacco E27, è disponibile in tre colorazioni differenti: bianco freddo 6500k, bianco naturale 4000k, bianco caldo 3000k, e bianco caldo 2700k. Costano tutte circa 18 Euro per la confezione da 6.

In offerta troviamo anche il modello con attacco E14 a candela, sempre LED, in tre varianti di colore differenti: bianco freddo 6500k, bianco caldo 3000k e bianco caldo 2700k. Consumano solo 4,5W ma illuminano come lampade standard da 40W.

Infine il terzo modello di lampadine LED in offerta oggi su Amazon è con attacco GU10 (ad esempio per faretti a muro) con fascio di luce con angolo da 120°. La confezione da 10 costa solamente 24,64 Euro nel colore bianco naturale 4000k.

