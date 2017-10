Costruisci la tua Smart Home con Koogeek: sconti fino al 56% per Halloween

Si avvicina Halloween e parecchie società propongono sconti per risparmiare sull'acquisto dei prodotti delle loro line-up. Fra queste segnaliamo le proposte di Koogeek, brand che si è fatta conoscere soprattutto - ma non solo - per i gadget pensati per la casa smart. Se state pensando di progettare una casa "intelligente e interconnessa" senza spendere capitali Koogeek può essere il brand che fa per voi. Potete trovare le offerte di Koogeek per Halloween sul sito ufficiale del produttore, mentre di seguito vi segnaliamo i prodotti a nostro dire più interessanti.

Fra i prodotti compatibili con qualsiasi smartphone iOS e Android segnaliamo il Koogeek Smart Arm Blood Pressure Monitor, per la misura della pressione sanguigna al braccio - come di consueto - ma compatibile anche con le tecnologie di connettività Bluetooth e Wi-Fi per l'interfacciamento con lo smartphone. Lo sconto per questo prodotto è del 47%. È compatibile sia con iOS che con Android anche la Koogeek Smart Health Scale, anch'essa con supporto a Bluetooth e Wi-F e proposta con uno sconto del 24% attraverso i coupon presenti sulla pagina.

Non tutti i prodotti proposti dal produttore in offerta per le offerte di Halloween sono tuttavia disponibili sul nostro mercato e sulla versione italiana di Amazon. I prodotti compatibili con HomeKit in sconto sono purtroppo venduti solamente sugli Amazon di Stati Uniti e Giappone, mentre altri prodotti vengono offerti in sconto via coupon attraverso gli store spagnoli e tedeschi. In Italia troviamo un'offerta del 23% sul termometro smart, che consente di misurare la temperatura corporea e salvare fino a 30 registrazioni sullo smartphone.

Ma come fare ad ottenere i codici coupon per questi prodotti? È sufficiente andare nella pagina ufficiale Koogeek delle offerte di Halloween, scegliere il prodotto e cliccare sul tasto Country relativo, selezionando naturalmente Italy quando disponibile (o le altre nazioni da cui si intende effettuare l'acquisto). Adesso si può premere sul tasto Get Code, copiare il codice coupon che appare nella finestra e infine cliccare sul grosso tasto Buy it from Amazon. Nella procedura d'acquisto, infine, bisogna incollare il codice coupon nello spazio apposito.