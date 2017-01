Ciabatte multipresa di tutti i tipi su Amazon: prezzi da 7 Euro

Una ciabatta multipresa può risolvere problemi altrimenti insormontabili: con una sola presa a muro infatti possiamo collegare diversi dispositivi elettronici e gli appassionati di informatica che utilizzano ancora il desktop sanno che una ciabatta è quanto meno indispensabile per utilizzare tutte le periferiche del PC: oltre al computer, anche il monitor, la stampante, alcune delle periferiche di gioco più avanzate, il NAS o eventuali dischi esterni richiedono una presa di corrente dedicata.

Segnaliamo pertanto diverse offerte su Amazon con ciabatte multipresa economiche ma al tempo stesso di qualità elevata. Iniziamo con due modelli standard con un solo interruttore. Si differenziano tra di loro per il colore e il form factor: il primo modello è lineare e nero, il secondo bianco e occupa una superficie inferiore integrando tre prese in più. Tutte le prese su entrambi i modelli sono dotate di children safety, che impedisce l'inserimento di corpi all'interno.

Continuiamo con altri due modelli un po' diversi: il primo è una ciabatta tradizionale con 6 prese e altrettanti interruttori, oltre quello generale. Consente di interagire singolarmente con le varie prese, accendendo solo quelle che servono in un determinato momento per risparmiare sulla bolletta energetica. Il secondo è invece un modello di Bticino molto particolare, da scrivania, che integra 3 prese di corrente e una porta USB per la ricarica di smartphone e tablet (1.5A massimo).

Infine segnaliamo la ciabatta multipresa di Safemore a torre, dal costo leggermente più elevato rispetto agli altri modelli. Integra 7 prese con protezione per i bambini e 2 porte USB universali con regolazione automatica di velocità di carica per PC, smartphone o tablet. Questo modello è disponibile in diversi colori e diverse varianti, con più o meno prese di corrente integrate.