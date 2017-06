Case sempre pulite con il robot aspirapolvere Haier XShuai: a partire da 141 Euro su Geekbuying

I robot ci toglieranno il lavoro, lo dicono ormai tutti i grossi nomi della tecnologia. Ma non saranno solamente spine, visto che qualche beneficio nelle nostre vite lo stanno già apportando. Ci sono infatti già robot che ci aiutano nelle faccende domestiche, e fra i più utili troviamo i "robot aspirapolveri" che circolano per le nostre case in maniera del tutto automatizzata dopo aver impostato il percorso con l'obiettivo di mantenerle costantemente pulite. Uno fra questi è Haier XShuai, proposto per le prossime ore a poco più di 140 Euro su Geekbuying. Compralo qui.

Haier XShuai utilizza un sistema di pulizia a cinque passaggi e può facilmente aspirare polvere, capelli, carta e quanto di più leggero si trova sul pavimento da affrontare. Integra una tecnologia moderna per la navigazione che gli consente di muoversi in tre modalità differenti: pulizia a Z, pulizia di un singolo punto e pulizia degli angoli, in modo da estendere il più possibile la superficie in cui il piccolo robot può operare. L'utente può anche gestire XShuai con l'app HUIBA accendendolo o spegnendolo, impostando gli orari per la pulizia, monitorando i progressi.

Attraverso l'app è anche possibile passare da una modalità di pulizia all'altra senza dover interagire direttamente con il robot. Quando la batteria raggiunge il 20% Haier XShuai capisce che deve essere caricato e si posiziona in maniera del tutto autonoma sulla dock per la ricarica. Il robot ha anche una fotocamera integrata che si interfaccia via P2P all'applicazione e che consente all'utente di controllarlo e visualizzare ogni angolo della casa in cui interagisce anche nelle ore notturne. XShuai non è efficace solo su superfici piane, ma può affrontare anche salite e discese di 15°.

Stando ai dati di targa la batteria integrata da 2.200 mAh garantisce un'autonomia operativa di 2 ore continue su singola carica. Haier XShuai può essere utilizzato su ogni tipologia di pavimento, partendo dal cemento alle piastrelle in ceramica, fino ad arrivare ai più delicati parquet in legno e moquette. Oltre alla fotocamera HD il robot dispone di altoparlanti da 2W e microfoni, e non manca un tutorial per il primo avvio (tradotto in 10 lingue) che consente di effettuare le impostazioni essenziali attraverso una procedura spiegata passo per passo.

Il prodotto può essere acquistato su Geekbuying con spedizione da tre magazzini differenti. Ogni magazzino spedisce a prezzi differenti, in ordine crescente:

Maggiori informazioni su Haier XShuai possono essere trovate a questo indirizzo.