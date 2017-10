Casa splendente senza sforzo con Cop Rose e iLife A6, in sconto su Cafago

Alzi la mano chi detesta fare le pulizie di casa! Piano, non spingete però! Del resto si tratta di un'attività che per quanto poco piacevole possa essere, non può venir trascurata quotidianamente. Qualche aiuto tecnologico, però, può rendere l'impresa meno improba e permetterci qualche indulgenza in più.

iLife A6 è un aspirapolvere-robot completamente automatico che integrando sensori di anti-collisione e per rilevare scalini e pendenze (fino a 15°) può accollarsi l'onere di spazzare il pavimento al nostro posto. Un insieme di tecnologie di anti-caduta, anti-blocco e anti-urto permettono inoltre a iLife A6 di operare nella più completa sicurezza.

Il robot è caratterizzato da cinque modalità di pulizia (Auto, Spot, Max, Edge e Mini-Room) ed è dotato di una batteria di 2600mAh con funzionalità di ricarica automatica ad un punto base prestabilito. E' in grado di pulire il pavimento anche al di sotto dei mobili, purché vi sia uno spazio di almeno 72 millimetri ed è in grado di effettuare le proprie operazioni ad orari prestabiliti, o solamente in aree specifiche dell'abitazione.

iLife A6 è disponibile su CAFAGO al prezzo di 262,19 Euro, che grazie al nostro codice sconto LIFE19112 diventano 165,53 Euro. Fate solo attenzione a selezionare "EU Plug" al momento dell'ordine.

E se passare l'aspirapolvere è una vera noia, che dire delle pulizie di vetri e finestre? Ma anche in questo caso c'è una soluzione tecnologica: Cop Rose Cleaning Robot. Grazie ad un particolare sistema ad aspirazione, il robot può essere applicato su vetri di qualsiasi spessore e trama e mediante un meccanismo completamente automatizzato, si muoverà sulla superficie da pulire rilevandone i bordi ed evitando così di cadere rovinosamente al suolo. Tutto ciò che dovremo fare sarà spostarlo su un'altra vetrata da pulire, e mentre Cop Rose X6 il lavoro sporco noi potremo dedicarci ad altro.

Lo store online Cafago mette in vendita Cop Rose Cleaning Robot a 134,13 Euro ma anche in questo caso usando il codice sconto COP18245 sarà possibile acquistarlo a 115.96.

Le spese di spedizione sono gratuite per entrambi i prodotti e la promozione è valida fino al 31 ottobre.