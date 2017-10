Amazon Italia presenta 15 nuovi Dash Button per ordinare la spesa da casa

Amazon continua l'espansione dei suoi famosi "Dash Button" capaci di velocizzare la spesa agli utenti che solitamente preferiscono il portale di Jeff Bezos. In questo caso avevamo visto qualche mese fa l'avvento dei primi pulsanti elettronici capaci di ordinare con un semplice click alcuni prodotti selezionati e preconfigurati. Ora l'offerta di Amazon si amplia e tra i nuovi Dash Button è possibile trovare anche Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Caffé Borbone, Nesquik, Plasmon, Daygum, L’Or, Hag, Fujifilm, Lenor Unstoppable, Napisan, Swiffer, Mellin, Nidina e Duracell.

Durante la presentazione delle "new entry", il vicepresidente di Amazon Devices International Van del Meulen ha dichiarato: "I Dash Button sono un modo conveniente, facile e affidabile per ordinare i propri prodotti preferiti semplicemente premendo un pulsante, e i clienti li amano. L’entusiasmo per i Dash Button continua a crescere. I clienti vogliono più pulsanti, nuovi brand vogliono essere coinvolti, e oggi siamo entusiasti di aggiungerne di nuovi, tra cui Nescafé, Plasmon e Swiffer".

Ricordiamo come i Dash Button di Amazon si configurino e gestiscano tramite smartphone utilizzando l'App Amazon e funzionando ovunque sia disponibile una connessione Wi-Fi. Basterà dunque posizionare il bottone nel punto in cui generalmente si utilizza il prodotto in questione e premendolo non appena ci si accorge che esso sta per finire si permetterà di riordinarlo in modo del tutto automatico, semplice e veloce senza dover per forza passare dal sito.

I nuovi Dash Button sono ordinabili direttamente sul portale di Amazon e sono esclusivi chiaramente per chi possiede un abbonamento Prime. Il loro prezzo è di 4.99€ anche se a tutti gli utenti che lo acquisteranno Amazon renderà uno sconto dello stesso importo dopo il primo utilizzo. Un incentivo non indifferente che potrà far incuriosire gli utenti che dunque potranno semplificare gli ordini dei loro prodotti sul portale pigiando un piccolo bottone "magico".