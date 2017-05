Amazon annuncia Echo Show, l'IA Alexa guadagna il display

Sono stati numerosi i rumor che anticipavano un dispositivo con l'intelligenza artificiale Alexa e display touch integrato, e quei rumor si sono concretizzati nelle scorse ore con Amazon Echo Show. Si tratta di un dispositivo per la casa dal costo di 229 dollari che verrà commercializzato oltreoceano a partire dal prossimo mese. Al momento non sappiamo se il nuovo prodotto di Bezos arriverà anche nel nostro mercato, anche se la possibilità appare al momento remota.

Echo Show integra tutte le capacità di Alexa, abbinando a queste un display da 7 pollici all'interno di un aspetto dalle note piuttosto vintage. Il nuovo prodotto ricorda un vecchio TV a schermo catodico, con il display che sovrasta i due speaker compatibili con tecnologie Dolby. Echo Show integra una fotocamera da 5 megapixel per effettuare videochiamate con altri utenti con lo stesso prodotto, e supporta anche le chiamate verso i dispositivi Echo ed Echo Dot.

Il display può essere sfruttato per diverse mansioni: lanciare video su YouTube, mostrare i testi delle canzoni in riproduzione sul dispositivo, ottenere una panoramica sull'andamento delle temperature durante la giornata, scoprire le news più attuali ed anche leggere i propri appuntamenti della giornata. Se volessimo descrivere in maniera piuttosto rapida il nuovo prodotto, potremmo dire che si tratta di un "tablet fisso", un dispositivo dedicato per la casa con uno touchscreen integrato.

La peculiarità di Echo Show sta nell'avere un assistente virtuale sempre pronto a risolvere problemi e utilizzabile esclusivamente con la voce. Il touchscreen c'è, ma al momento non sembra così indispensabile: questo si capisce anche con la semplice analisi del nome del prodotto, Echo Show e non Echo Touch. Ovvero un dispositivo che mostra le risposte, e non che va utilizzato principalmente con l'uso delle dita come avviene su un tablet tradizionale.

Le modalità d'interazione con il nuovo prodotto rimangono quindi piuttosto simili a quelle dei precedenti dispositivi della famiglia Echo, grazie agli otto microfoni posizionati sulla parte superiore e capace di registrare e distinguere le singole parole a distanza. Pronunciando la parola Alexa (oppure opzionalmente Amazon, Echo, Computer), Echo Show si attiva e inizierà a registrare il comando vocale, caricandolo sui server Amazon per riconoscerne il significato.

I server invieranno poi la risposta all'utente utilizzando gli algoritmi di intelligenza artificiale proprietari, sulla base delle funzionalità esistenti e attualmente attive. Echo Show può essere collegato ad uno smartphone o a un tablet via Bluetooth per la riproduzione audio, ed è già disponibile al preorder su Amazon.com con uno sconto di 100 dollari se ne vengono acquistate due unità. Le prime consegne sono previste negli Stati Uniti per il 28 giugno.

E in Italia? Amazon ha detto alla stampa americana che "non ci sono novità oggi" per i mercati internazionali, precisando tuttavia che "l'internazionalizzazione di tutti i prodotti proprietari è una questione estremamente importante per la compagnia".