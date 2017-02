Amazon Alexa, presto la capacità di riconoscere utenti dalla voce

Alexa, l'assistente vocale di Amazon, pur con la capacità di gestire varie abilità non è in grado di riconoscere chi stia effettivamente rivolgendogli delle richieste. Il riconoscimento dell'interlocutore sembra però essere prossimo a diventare realtà, almeno secondo quanto riferito dalla rivista Time.

Citando fonti interne ad Amazon, la nuova funzionalità andrebbe a sfruttare un'impronta vocale per verificare l'identità di vari utenti e permetterebbe al titolare principale dell'account di impostare Alexa così da richiedere la sua specifica impronta vocale per poter eseguire determinati comandi. In altri termini, l'utente la cui carta di credito è collegata all'account può impostare Echo (l'assistente domestico costruito su Alexa) così che richieda espressamente la sua voce per effettuare acquisti.

La caratteristica "Voice ID" è in fase di sviluppo sin al 2015, e dovrebbe poter semplificare la gestione di alcuni aspetti di Alexa, così come ridurre il rischio di acquisti accidentali. Echo permette già ora di impostare profili multipli, ma l'integrazione della funzionalità consentirebbe ad utenti differenti di accedere direttamente ai loro account senza doversi spostare manualmente tra essi.

Le fonti citate dal Times affermano che lo sviluppo della funzionalità è ormai utlimato, ma non è ancora possibile sapere quando verrà integrata nei dispositivi Echo o se dovesse rendersi necessaria una nuova piattaforma hardware per il suo funzionamento.