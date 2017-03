Allarme Wi-Fi per la casa semplicissimo da installare a meno di 50 Euro su Amazon

Spesso le catastrofi domestiche avvengono quando siamo lontani da casa. Che sia una perdita d'acqua o altro, tornare in casa e assistere inermi al danno non è mai una sensazione piacevole. Anzi, tutto l'opposto. È possibile evitare queste sgradevoli sorprese con spese tutto sommato irrisorie e, grazie alle offerte di Amazon, queste spese si possono ridurre ai minimi termini.

Oggi in offerta troviamo un allarme Wi-Fi contro le perdite d'acqua di D-Link, modello DCH-S160. Dispone di un segnale acustico da 70dB e una luce LED per segnalare tutte le perdite d'acqua che avvengono in casa. L'allarme verrà inviato via notifica push anche su smartphone e tablet, in modo da informare l'utente anche quando non è in casa. Facile da configurare, l'allarme D-Link funziona con gli altri dispositivi mydlink Home, come Siren o il Monitor 360 DCS-5010L, che permette di vedere cosa succede in casa quando avverti la segnalazione.

Facile da installare, costa 47,99 Euro solo per oggi su Amazon. L'offerta scadrà a fine giornata.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!