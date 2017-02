4 pile ricaricabili C da 5.000 mAh a soli 12,99 Euro su Amazon

Avere una scorta di batterie ricaricabili in giro per casa può essere molto utile, a volte indispensabile. Si tratta di un investimento più efficiente sul piano economico rispetto alle canoniche usa e getta, e potendo essere ricaricate possono essere utilizzate per parecchi anni senza problemi e su più tipologie di apparecchi. Consigliamo a tutti gli utenti di rifornirsi sfruttando l'ultima promozione di Amazon, che consente di acquistare una confezione da quattro batterie C ricaricabili da 5000 mAh a soli 12,99 Euro. Le pile possono sopportare fino a 1200 cicli di carica e non contengono metalli pesanti. Sono ideali per torce elettriche, giocattoli, modellini, videocamere, flash, apparecchi medicali. L'offerta scadrà a fine giornata o ad esaurimento scorte.

Una batteria ricaricabile è inutile senza caricabatterie. Se non ne avete in casa vi consigliamo il modello economico Varta che può caricarne fino ad un massimo di quattro in formato C. Al momento in cui scriviamo costa 19,39 Euro su Amazon.

