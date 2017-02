4 batterie ricaricabili da 2.600 mah a soli 10,99 Euro, e 12,99 Euro per il caricabatterie

Avere una scorta di batterie ricaricabili in giro per casa può essere molto utile, a volte indispensabile. Si tratta di un investimento più efficiente sul piano economico rispetto alle canoniche usa e getta, e potendo essere ricaricate possono essere utilizzate per parecchi anni senza problemi e su più tipologie di apparecchi. Consigliamo a tutti gli utenti di rifornirsi sfruttando l'ultima promozione di Amazon, che consente di acquistare una confezione da quattro batterie ricaricabili Odec 18650 (non compatibili con lo standard AA) agli ioni di litio da 2.600 mAh a soli 10,99 Euro. L'offerta scadrà a fine giornata o ad esaurimento scorte.

Una batteria ricaricabile è inutile senza caricabatterie. Se non ne avete in casa vi consigliamo il modello economico Sodial che può caricarne fino ad un massimo di due (formato 18650) contemporaneamente dal costo di 5,37 Euro.

Rimandiamo gli innamorati alla nostra pagina con le idee regalo di San Valentino, mentre tutti gli altri possono trovare nel link di seguito le offerte migliori del giorno di Amazon.