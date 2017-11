3 aspirapolvere Dyson di alto livello (anche wireless) sono adesso in offerta su Amazon

Fondata nel 1991, Dyson è un'azienda di provenienza britannica famosa soprattutto per i suoi aspirapolvere, ma produce anche ventilatori, purificatori, phon e lampade LED. Vende in oltre 70 paesi e conta più di 7000 dipendenti sparsi in tutto il mondo. La caratteristica degli aspirapolvere Dyson è l'uso di una tecnica di separazione cosiddetta a ciclone per la rimozione di polvere e altre particelle dal flusso d'aria. Quella sporca viene infatti costretta a passare in un contenitore di forma conica, chiamato per l'appunto ciclone, formando una stretta spirale la cui forza centrifuga spinge le particelle verso la parete del ciclone facendola cadere verso il basso. Gli aspirapolvere Dyson dispongono di diversi cicloni per migliorare l'efficacia dell'aspirazione, ma non usano alcun sacchetto pur richiedendo una manutenzione ordinaria per il cambiamento dei filtri.

Gli ultimi modelli dispongono di motori elettrici brushless che consentono una girante di circa 120.000 giri al minuto. Se interessati alla tecnologia vi segnaliamo tre offerte su Amazon relative ad altrettanti modelli di aspirapolvere Dyson che saranno attive fino al 22 novembre 2017.

Dyson Big Ball Multifloor Plus utilizza i Cicloni 2 Tier Radial, capaci di catturare più polvere microscopica e allergeni rispetto ai modelli tradizionali. È un modello consigliato per chi soffre di allergie, e utilizza la nuova tecnologia Ball con cui si rimette automaticamente in posizione corretta in caso di ribaltamento. L'impugnatura è infatti ruotabile a 360°. La spazzola pneumatica può, infine, autoregolarsi per la pulizia su ogni tipo di pavimento. La compagnia offre su questo modello ben 5 anni di garanzia su tutti i componenti integrati. Con le nuove offerte il prezzo passa da 429 a 329 euro!

Salendo leggermente di prezzo troviamo il modello Dyson V7 Animal Extra, con motore digitale V7 che raggiunge 110.000 giri al minuto. Nonostante sia senza filo può spostare fino a 15 litri d'aria al secondo, con un'aspirazione mai vista su un modello wireless. La batteria al litio integrata consente di avere un'autonomia di circa 30 minuti, con un tempo di ricarica quantificabile in 3,5 ore. Questo modello è raccomandato per chi ha animali domestici in casa, e si caratterizza per le dimensioni compatte. Nonostante ciò il recipiente è igienico e facile da svuotare. Con le nuove offerte il prezzo passa da 529 a 429 euro!

Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 è il più costoso fra i prodotti della compagnia attualmente in offerta su Amazon. Utilizza una rinnovata tecnologia Ball che consente, al solito, di ruotare l'impugnatura a 360° e rimettersi in posizione corretta automaticamente in caso di ribaltamento. Anche in questo caso si tratta di un modello consigliato per chi soffre di allergie e che può autoregolare la spazzola pneumatica per la pulizia su ogni tipo di pavimento. Può essere usato anche da chi possiede animali domestici e viene proposto con una garanzia di 5 anni. Con le nuove offerte il prezzo passa da 599 a 499 euro!