Xiaomi Piston Air: le cuffie in offerta con uno sconto del 39% solo per pochi giorni. Ecco come acquistarle

Dopo le celebri Xiaomi Piston 3 ma anche le Hybrid ecco che Xiaomi ha pensato di allargare il mercato delle proprie cuffie in ear con le Piston Air ossia auricolari di buona fattura ma ad un prezzo decisamente basso che le hanno senza dubbio rese da subito famose. In questo caso le Xiaomi Piston Air vengono vendute nella loro colorazione bianca ad un prezzo incredibile solo per pochi giorni e solo usando il codice promozionale. Su CAFAGO infatti è possibile acquistare le Piston Air White ad un prezzo di 7.48€ inserendo in fase terminale dell'acquisto il codice XMPA3651 capace di scontare del 39% le cuffie.

A livello tecnico le Xiaomi Piston Air posseggono innanzitutto un particolare design angolato che spesso abbiamo visto anche su cuffie 1More. La caratteristica di un'angolazione a 45° permette un migliore adattamento all'anatomia del padiglione auricolare per un confort ancora maggiore anche durante usi prolungati. Le specifiche tecniche vedono poi la presenza di una impedenza pari a 32 ohm, un range di frequenze riprodotte tra 20-20.000 Hz, una potenza di 5 mW e lo standard GB/T 14471-2013.

Qualitativamente parlando siamo di fronte a cuffie di buona qualità con un suono riprodotto abbastanza equilibrato e bilanciato sia nelle frequenze basse che in quelle più importanti. Interessante anche la parte telefonica visto che le cuffie possono essere usate anche con lo smartphone per ricevere o effettuare chiamate con un audio in cuffia buono e con il microfono integrato che fa bene il suo lavoro.

Le Xiaomi Piston Air vengono come detto vendute qui su CAFAGO ad un prezzo decisamente interessante di soli 7.48€ grazie all'utilizzo di un codice promozionale XMPA3651 da inserire in fase di acquisto.