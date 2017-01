Vodafone miglior internet provider di dicembre secondo Netflix

Netflix, uno dei più importanti fornitori di serie televisive e altri contenuti di intrattenimento al mondo, come ogni mese ha stilato la classifica dei migliori provider italiani per la distribuzione delle linee internet. Il mese di dicembre ha visto primeggiare Vodafone dopo addirittura 11 mesi di supremazia da parte di Fastweb. L'azienda "rossa" ha raggiunto la vetta della classifica grazie ad una velocità non proprio elevata visto che si parla addirittura di una media che non supera i 3.50 Mbps.

Andando nel dettaglio della classifica si scopre dunque come Vodafone abbia totalizzato un valore medio di velocità pari a 3.47 Mbps contro i 3.40 Mbps precedenti. A seguire presente Fastweb con una media pari a 3.41 Mbps, quindi TIM che ha raggiunto una velocità pari a 3.33 Mbps. Giù dal podio Wind con una velocitù di 3.16 Mbps, Tiscali con 3.15 Mbps e a seguire ancora Eolo NGI con 2.88 Mbps e Linkem che raggiunge i 2.33 Mbps.

Quello che scaturisce da questa classifica sono certamente i bassi valori totalizzati da tutti gli operatori in Italia. Secondo le stime di Netflix per riuscire ad osservare un contenuto in versione HD la velocità media si dovrebbe attestare addirittura a 5 Mbps, ben lontana da quella totalizzata dagli operatori durante il mese di dicembre nonché in quelli precedenti. Alle velocità medie totalizzate Netflix dichiara che gli utenti potranno osservare i contenuti via streaming solo in bassa qualità che non permettono dunque di sfruttare a pieno le potenzialità del servizio di streaming.