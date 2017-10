Vodafone Italia amplia la sua offerta per la TV con l'aggiunta del canale di La7

Vodafone Italia arricchisce la sua offerta tv con nuovi e imperdibili contenuti grazie a un accordo raggiunto con La7, la tv del Gruppo Cairo Communication. In questo caso ecco che tutti i programmi di attualità, news, intrattenimento e molto altro di La7 e La7d saranno ora disponibili anche tra i canali lineari di Vodafone TV con una serie di funzionalità avanzate che consentono di mettere in pausa, registrare i programmi o di vedere contenuti già andati in onda.

Tutti i contenuti sono accessibili anche dalla sezione on demand di Vodafone TV: dalle edizioni dei Tg di Enrico Mentana a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, fino al prime time con l'informazione e l'approfondimento di diMartedì di Giovanni Floris e Piazzapulita di Corrado Formigli. Si amplia dunque l'offerta di Vodafone TV che permetterà ora agli utenti di vedere direttamente dall'ecosistema Vodafone i capisaldi del mattino e del pomeriggio, come Omnibus, Coffee Break, L’Aria che tira di Myrta Merlino e Tagadà di Tiziana Panella. Chiaramente sarà possibile anche seguire tutte le grandi novità che segnano la nuova stagione di La7: Propaganda Live di Diego Bianchi “Zoro”, l’atteso programma di Massimo Giletti e Faccia a Faccia di Giovanni Minoli.

Ricordiamo come con Vodafone TV sia possibile accedere ai canali tradizionali del digitale terrestre, al grande Intrattenimento di NOW TV e, grazie alle partnership siglate con player come Sony Pictures Television, 20th Century Fox, BBC Worldwide e Discovery, a un ampio catalogo on demand di show, film, documentari e contenuti per bambini. Su Vodafone TV sono presenti anche le app di Netflix, CHILI, Youtube e i ticket di NOW TV Calcio e Sport, Cinema e Serie TV. Fra i servizi offerti da Vodafone TV, la possibilità di vedere tutti i contenuti in mobilità grazie all’App per smartphone e tablet e di richiedere l’addebito di tutti i servizi in un’unica fattura.

Vodafone TV + NOW TV Intrattenimento può essere attivata da tutti i clienti Vodafone Fibra al costo di 10 euro ogni 4 settimane, in negozio oppure dal sito www.vodafone.it.