Un altoparlante con Bixby è in arrivo: la conferma da Samsung

È lo stesso presidente della divisione mobile di Samsung DJ Koh a dare la conferma che un altoparlante "intelligente" dotato dell'assistente Bixby è in lavorazione e dovrebbe fare presto il suo esordio.

Dopo il rilascio di Bixby in più di 200 Paesi del mondo pochi giorni fa, l'azienda conferma le indiscrezioni che la volevano al lavoro su un altoparlante dotato di Bixby. L'attenzione dedicata dai colossi della tecnologia a questo tipo di prodotto negli ultimi tempi sta aumentando sempre più, a conferma del passaggio dal paradigma del tocco a quello della voce come mezzo privilegiato di interazione.

Non esistono al momento conferme dell'impiego di Bixby sull'altoparlante, ma è più che lecito presupporre che Samsung adotterà proprio Bixby, visto l'impegno profuso nel progetto. Koh ha affermato - come segnala Wccftech - che "voglio spostare [la nostra attenzione] sul progetto in maniera consistente", lasciando presagire che Samsung potrebbe introdurre un'integrazione con altri servizi od oggetti.

Seppur non sia stata annunciata una data di presentazione, l'IFA che si terrà a Berlino a partire dalla fine del mese potrebbe essere una buona occasione per il lancio del dispositivo. La strada per Samsung appare però abbastanza in salita, considerando che il mercato è attualmente in mano ad Amazon e, in misura minore, a Google, e che Apple sta per lanciare sul mercato il suo HomePod.