TV Vizio con il vizietto, spiano le abitudini degli utenti senza consenso

I televisori Vizio non sono venduti ufficialmente in Italia, ma sono balzati agli onori della cronaca nel mese di novembre 2015 perché raccoglievano informazioni degli utenti senza che ne fossero consapevoli, spiando sulle abitudini di fruizione e sui contenuti riprodotti sul dispositivo. La FTC americana ha depositato lunedì un documento in cui viene spiegato il modo e il tipo di dati che Vizio raccoglieva, con la società che ha confermato l'operato e ha accettato di pagare 2,2 milioni di dollari promettendo la cessazione di ogni attività di raccolta senza consenso.

A partire dal mese di febbraio del 2014 il software installato sui televisori Vizio ha raccolto una miniera d'oro di dati con le abitudini di visione dei propri clienti, che venivano inviati dal dispositivo ai server della società. I dati, che comunque non contenevano informazioni personali sensibili, venivano poi concessi a terze parti non meglio specificate per l'analisi statistica e il monitoraggio: "Il programma ACR non ha mai abbinato i dati con informazioni sensibili che avrebbero permesso l'identificazione dell'utente, e la Commissione non può affermare il contrario", ha dichiarato Vizio.

"Invece come la denuncia fa notare le pratiche contestate sono relative solamente all'uso delle informazioni di visione per creare report di riepilogo per la misura dei comportamenti del pubblico". La FTC ha invece osservato che "in ogni caso l'imputato ha ricevuto informazioni altamente specifiche raccolte secondo per secondo sulla visione televisiva". Secondo la Commissione inoltre ogni riga dei rapporti fornisce informazioni su un singolo televisore e complessivamente dati "altamente specifici sui comportamenti di visione su una scala enorme e con grande accuratezza".

Una banca dati di notevole importanza che poteva essere utilizzata da inserzionisti e fornitori di contenuti multimediali per capire meglio le abitudini degli utenti di fronte al televisore e basare le proprie scelte commerciali su queste informazioni. Il software raccoglieva fino a 100 miliardi di dati ogni giorno da più di 10 milioni di televisori Vizio, che venivano abbinati ad informazioni come "sesso, età, reddito, situazione coniugale, dimensioni e valore del domicilio, livello di educazione" del proprietario. La raccolta dei dati non veniva neanche eseguita con protocollo di trasmissione HTTPS.

Per sedare le accuse Vizio ha dovuto pagare una multa di 1,5 milioni di dollari alla FTC e 700 mila dollari alla New Jersey Division of Consumer, e dovrà cancellare tutti i dati raccolti e archiviati entro il prossimo 1 marzo. Per tutte le successive campagne di raccolta dati, inoltre, dovrà chiedere preventivamente ed esplicitamente il consenso degli utenti.