TV Samsung UE55KU6400, HDR a risoluzione 4K, a soli 769,00 Euro su eBay

Il 4K è lo standard più avanzato oggi e chi intende acquistare un televisore in questo periodo deve assolutamente considerarlo fra le specifiche del prodotto selezionato. Con una risoluzione di 3840 pixel per il lato lungo e 2160 pixel per quello corto, la tecnologia 4K o Ultra HD rappresenta la definizione più avanzata oggi disponibile sui televisori. Originariamente i TV 4K avevano un prezzo di listino quasi esagerato, ma da alcuni mesi sono presenti sul mercato prodotti più convenienti anche sotto le 1000 Euro. È il caso del modello Samsung UE55KU6400 che in questi giorni viene proposto su eBay ad un prezzo d'eccezione e fra i migliori prezzi del web, pari a 769,00 Euro.

Ma non c'è solo il 4K fra le caratteristiche interessanti del modello di televisore Samsung UE55KU6400. Si tratta di un modello con pannello flat, quindi piatto e non curvo, con una diagonale da ben 55 pollici e capace di "riempire" con le sue immagini e il suo suono anche le stanze più ampie. Supporta la tecnologia HDR: con contenuti compatibili, quindi, il televisore può mostrare anche i dettagli più difficili da scorgere fra le luci più alte e le zone d'ombra, laddove gli altri televisori mostrano esclusivamente dettagli bruciati o sottoesposti. Il televisore fa uso di un pannello LCD retroilluminato a LED con tecnologia Active Crystal Colour che promette luce bianca più pura, ampia gamma cromatica e colori naturali, il tutto abbinato ad un consumo energetico ridotto.

Samsung UE55KU6400 è anche Smart TV, quindi può essere gestito attraverso lo smartphone e integra un'ampia selezione di sezioni, Applicazioni, Giochi che espandono drasticamente l'esperienza d'uso per l'utente. Fra le applicazioni supportate citiamo Netflix, YouTube, Amazon, Hulu, HBO Go, PlayStation Now, ed è proprio con una connessione ad internet sempre attiva che il TV di Samsung può dare il meglio di sé. L'elettronica del televisore consente inoltre di scalare tutte le immagini alla risoluzione 4K Ultra HD attraverso un processo in quattro fasi che permette la conversione dei contenuti con una qualità il più possibile vicina al 4K nativo. Il TV integra anche la tecnologia UHD Dimming, per gestire contrasto, colori e nitidezza in maniera dinamica.

L'applicazione Samsung Smart View consente infine di trasferire immagini, video e musica da smartphone e PC allo Smart TV senza dover disporre di adattatori di rete aggiuntivi. Samsung UE55KU6400 integra infatti una LAN wireless già all'acquisto che consente di collegare il televisore senza fili, anche a distanza dal router domestico. Per garantire tutte le sue funzionalità lo smart TV Samsung adotta il sistema operativo Tizen e con la tecnologia ConnectShare permette di collegare anche chiavette USB o hard-drive esterni per leggerne tutti i contenuti multimediali, come film, musica e immagini. Il TV è inoltre compatibile a cuffie esterne Bluetooth e integra tre porte HDMI, due porte USB, una porta Ethernet e un'uscita audio di tipo ottico.

