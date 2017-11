The X-Files: Fox ne annuncia il ritorno con l'undicesima stagione dal prossimo 3 gennaio

Gli agenti Murder e Scully stanno per tornare e lo faranno con la nuova stagione di The X-Files in programma dal prossimo 3 Gennaio per la première della storica serie televisiva creata da Chris Carter nel 1993. L'annuncio è arrivato direttamente dalla Fox che ha rilasciato anche il primo poster della nuova stagione che vedrà sempre la presenza di Gillian Anderson e David Duchonvy nei panni dei due agenti dell'FBI.

Sappiamo come nelle nuove puntate Mulder e Dana Scully saranno alle prese con vecchi e nuovi complotti. La prima puntata riprenderà esattamente subito dopo la fine della decima stagione, e focalizzerà i nuovi episodi alla ricerca di William, figlio dei due agenti. In questo caso già dalle prime indiscrezioni era stato confermato nel cast il ritorno di Mitch Pileggi nel ruolo del Vice Direttore dell'FBI Walter Skinner e di William B. Davis nei panni dell'Uomo che Fuma. Karin Konoval interpreterà Mrs. Peacock, mentre Barbara Hershey avrà il ruolo di un nuovo personaggio di nome Erika Price.

Ricordiamo come The X-Files vede protagonisti appunto due agenti dell'FBI la cui attività si caratterizza nell'indagare su particolari casi di natura paranormale, che richiamano varie sotto tematiche del cinema dell'orrore e della fantascienza, come le creature leggendarie, teorie del complotto, mutazioni genetiche o anche percezioni extrasensoriali e Intelligenza Artificiale, UFO e alieni. Nel gennaio 2016, quattordici anni dopo la cancellazione della serie nel 2002, Fox decise di riportare in vita la produzione di X-Files con una miniserie che costituisce la decima stagione. Ad aprile del 2017 annuncia anche un'undicesima stagione, composta da 10 episodi, che andrà in onda appunto dal prossimo 3 gennaio.