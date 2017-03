The Frame, il nuovo TV Samsung non si riesce a distinguere da un quadro

In occasione di un evento organizzato a Parigi, all'interno delle splendide sale del Louvre, Samsung ha mostrato la nuova gamma premium di TV QLED, insieme ad un progetto di nicchia ma anche particolarmente innovativo. Ed è stato proprio The Frame a catturare maggiormente l'attenzione di chi ha seguito l'evento, un prodotto pensato in collaborazione con il designer svizzero Yves Behar che offre la versatilità di un televisore tradizionale all'interno delle cornici di un quadro. Letteralmente, visto che The Frame è del tutto indistinguibile da un quadro nella sua "Modalità Arte".

I prodotti erano stati tutti anticipati al CES 2017, ma durante l'evento di martedì scorso siamo venuti a conoscenza di ulteriori dettagli sul modello più innovativo. The Frame occuperà la fascia medio-alta di Samsung, corrispettiva della Serie 6500, e sarà venduto in due varianti di diagonale, da 55 e 65 pollici. Le cornici saranno intercambiabili, con la possibilità di scegliere tre colorazioni diverse al lancio fra marrone chiaro, marrone scuro e bianco. La risoluzione supportata sarà la Ultra HD 4K e non mancheranno le funzionalità Smart presenti su tutta la line-up della compagnia coreana.

Il pannello non è Quantum Dot e non supporta l'HDR, ma può sfruttare due modalità d'uso: TV tradizionale che consente la riproduzione di contenuti audio-video standard, e Modalità Arte, che abbassa la luminosità e mostra un'immagine statica che raffigura un quadro. Ce ne sono 100 precaricati, con la modalità che può essere attivata manualmente in ogni momento dall'utente, oppure in maniera automatica quando il sistema non rileva alcuna attività. Grazie alle sue caratteristiche The Frame può essere integrato virtualmente in qualsiasi stanza e ambiente.

Per sfruttare al massimo il particolare design del TV, The Frame è disponibile con il nuovo Invisibile Connection e il No Gap Wall-mount: la prima soluzione consente di gestire l'ingombro dei cavi con un unico sistema di cablaggio e un'unica connessione ottica per tutte le periferiche, mentre la seconda soluzione rappresenta una staffa che consente di fissare il televisore più vicino possibile alla parete, con una procedura che non richiede più di 15 minuti. L'obiettivo finale è quello di nascondere la reale essenza del televisore e valorizzare qualunque stanza dedicata alla visione del TV.

Non siamo purtroppo riusciti ad ottenere dati ufficiali sul prezzo del nuovo Samsung The Frame, che dovrebbe arrivare anche in Italia entro la fine dell'anno in corso.