Su TomTop una serie di prodotti Tech a prezzi fortemente scontati fino al 52%

Sul famoso portale di vendite TomTop continuano gli sconti su numerosi prodotti in catalogo. Parliamo chiaramente di dispositivi tecnologici che spesso vengono messi in forte sconto dal portale grazie all'utilizzo di un semplice coupon promozionale da inserire in fase di acquisto e che permetterà agli utenti di abbassare notevolmente il costo finale. In questo caso abbiamo selezionato cinque prodotti che sono stati messi in super sconto e che di certo potrebbero risultare comodi per tutti i giorni: parliamo di carica batterie da auto, di un pannello solare portatile per ricaricare lo smartphone ma anche videocamere da porre in auto o anche un dongle per far diventare la TV smart. Eccoli nei dettagli.

Partiamo innanzitutto da un pannello solare per la ricarica dei dispositivi che estremamente portatile permette di esternare una potenza di 10W e che viene scontato a 6.71€ grazie all'uso del coupon SOLA33CX. Le specifiche tecniche del dispositivo riguardano innanzitutto le dimensioni che risultano pari a 26x14 centimetri con uno spessore praticamente inesistente di soli 8 millimetri. Questo permetterà di portare il pannello anche appeso al proprio zaino in modo tale da poterne poi usufruire in qualunque momento con una tensione di 5V in uscita ed una potenza totale di 10W. Leggero con un peso di soli 165 grammi il pannello possiede una porta USB e quattro fori ai lati che possono permettere di agganciarlo in ogni luogo.

Interessante soprattutto per il prezzo anche il caricatore portatile per auto ROCK H2 che viene venduto ad un prezzo di soli 4.95€ grazie all'utilizzo del coupon promozionale PAV0033SCX. In questo caso il dispositivo è niente altro che un semplice caricatore da auto che potrà essere inserito nell'accendi sigarette e che grazie alla presenza di due distinte porte USB potrà ricaricare simultaneamente due dispositivi elettronici collegati. Bello da vedere grazie al rivestimento in alluminio in tutte le sue parti e con una potenza di ben 3.4A la quale garantirà anche una ricarica veloce degli smartphone che la supporteranno. Non solo perché possiede anche un monitor che visualizzerà il valore del voltaggio che oltretutto verrà compensato adeguatamente da un software presente nel dispositivo.

Da non sottovalutare anche la Camera per il monitoraggio dei bambini NEO Coolcam HD che viene scontata ad un prezzo di 11.75€ utilizzando il coupon S1448EUCX. In questo caso il prezzo esiguo permette comunque di acquistare una buona camera per il monitoraggio dei bambini a distanza con riprese in HD ossia a risoluzione di 720p. La Coolcam HD oltretutto possiede un collegamento Wi-Fi che dunque permetterà di utilizzare il dispositivo anche a distanza con un range di 5/10 metri. Da non sottovalutare la presenza del sensore IR capace dunque di riprendere anche in notturna e chiaramente anche un microfono che dunque permetterà di ascoltare eventuali rumori. Per il resto il device promette bene supportano anche la lingua italiana per il suo utilizzo.

Incredibile il prezzo che viene proposto per la videocamera DVR con risoluzione a 1080p delle riprese ed un display da 2.4 pollici. Parliamo di una CAR DVR ad un prezzo di soli 6.96€ grazie al coupon AK5471LCX da inserire. In questo caso la videocamera che potrà essere posizionata nel parabrezza interno della propria auto permette riprese ad alta risoluzione ossia 1080p. Interessante però la presenza di un sensore capace di far ottenere un angolo di ripresa pari a 140 gradi tale dunque da ampliare lo spazio e dunque permettere maggiore spazio di ripresa. Presente il supporto anche alla Micro SD che garantirà un espansione della memoria fino a 32GB e non solo visto che è presente anche un display da 2.4 pollici che dunque garantirà anche la visione in tempo reale di quello che si sta riprendendo.

Infine presente in promozione anche un dongle per trasformare la propria TV in una Smart TV con la possibilità di visionare ogni tipo di contenuto multimediale lanciandolo dal proprio PC, smartphone o tablet. In questo caso il MiraScreen viene venduto ad un prezzo di soli 7.52€ grazie all'uso del coupon TTV1627. Le sue specifiche tecniche sono quelle per cui possiede una memoria di 128MB di RAM con un processore AM8252 e sistema operativo Linux. Interessante però il suporto al DLNA con AirPlay, Miracast e Screen Share grazie alla presenza di un Wi-Fi mono band a 2.4GHz ma con velcoità fino a 150Mbps. Il dongle permette di visionare ogni tipo di contenuto multimediale fino ad una risoluzione Full HD di 1080p. Facile l'installazione che avviene collegando alla TV la porta USB 2.0 e allineando il dongle al proprio smartphone o dispositivo mobile.

