Su TomTop due accessori Xiaomi in forte sconto. Il visore VR Play 2 e lo Square Box 2 Bluetooth

Arrivano sconti folli su TomTop, famoso portale di vendita di prodotti tecnologici online, per prodotti Xiaomi. In questo caso parliamo di due accessori che potranno essere utilizzati in accoppiata ad uno smartphone in due situazioni ben distinte ma sicuramente utili e divertenti. Il primo è il visore Xiaomi VR PLAY 2 che permette di gestire la visione di contenuti in realtà virtuale. In questo caso sarà possibile utilizzarlo con l'inserimento di uno smartphone capace di riprodurre appunto i contenuti multimediali in questo formato. Il secondo prodotto è invece uno speaker Bluetooth portatile, lo Xiaomi Square Box 2, che permette di ascoltare musica in ogni dove grazie alla compatibilità con tutti gli smartphone e soprattutto grazie alla presenza di una batteria integrata. Vediamo nello specifico le caratteristiche tecniche e il prezzo di vendita.

Lo Xiaomi VR PLAY 2, come detto, è un visore minimale che permette di visionare contenuti multimediali in Realtà Virtuale grazie al supporto di qualunque smartphone. In questo caso basterà infatti posizionare il telefono nello spazio prestabilito del visore e indossarlo sulla testa potendo regolare la fascia elastica posteriore. A livello tecnico il visore risulta comodo per quanto concerne le dimensione con misure di soli 128 x 191 x 120 mm ed un peso di soli 183 grammi. In questo caso il limite dell'accessorio è quello di supportare smartphone con schermi da 4,7 a 5,7 pollici a partire da una risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) ma può spingersi anche oltre, con la necessità di far sporgere leggermente gli angoli del dispositivo, al di fuori della sagoma del visore.

Per quanto riguarda invece lo Xiaomi Square Box 2 è un semplice quanto potente speaker bluetooth portabile che l'azienda cinese ha rifinito con un corpo completamente in alluminio e con una buona qualità audio. In questo caso possiede delle dimensioni decisamente compatte con valori di 168 x 24.5 x 58 mm per circa 170 grammi di peso. Design elegante e decisamente accattivante grazie alla verniciatura dell'alluminio che lo rende un ottimo oggetto anche da vedere oltre che da utilizzare. Interessante la dotazione con ingressi per sorgenti audio multiple: non solo il Bluetooth, ma anche un jack da 3.5mm per le cuffie ed uno slot micro SD (supportata fino a 32GB). Come detto presente una batteria integrata da 1500 mAh che dunque permetterà autonomie decisamente interessanti rendendolo a tutti gli effetti uno speaker portatile. Per le altre specifiche tecniche lo Xiaomi Square Box 2 possiede il Bluetooth 4.2, un raggio di azione che può raggiungere i 10 metri ed una potenza massima in uscita di 90db.

