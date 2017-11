Stranger Things: in soli 3 giorni una media di oltre 15 milioni di utenti solo negli USA

Stranger Things vola alto e con il rilascio della seconda stagione della serie TV, Netflix, batte ogni record personale riuscendo addirittura ad "incollare" davanti agli schermi oltre 15 milioni di telespettatori nei soli primi 3 giorni dalla sua disponibilità. Un successo importante per Netflix che sembra indovinare con maggiore frequenza i gusti dei suoi utenti proponendo agli stessi serie TV con successi sempre importanti e Stranger Things ne la prova.

Sui dati ufficiali non ci sono conferme ma Nielsen ha deciso di monitorare da qualche tempo anche i servizi online fra le statistiche di visione e il dato che è emerso sotto questo punto di vista è quanto mai palese visto che in soli 3 giorni e solo negli USA, la serie TV di Netflix ha totalizzato 15.8 milioni di spettatori in media che di certo non potrà che aumentare considerando l'ampiezza della piattaforma del sistema di streaming sparso in tutto il mondo. In questo caso i dati nello specifico parlano di una punta del primo episodio superiore ai 15 milioni di spettatori con oltre 4 milioni per ogni episodio successivo. Oltretutto quasi 400 mila persone hanno visionato il primo episodio della seconda stagione pochi minuti dopo la sua disponibilità

I risultati certificati da Nielsen vedono però il solo monitoraggio per i primi tre giorni e di certo quello che è stato totalizzato nelle settimane successive potrebbe quantificare ulteriori record di visualizzazioni. L'attenzione del pubblico nei confronti del nuovo mondo dello streaming è sempre maggiore e i risultati negli ultimi tempi con le serie di maggiore spessore non fanno che confermare questo trend. Stranger Things ha battuto l'ultima stagione di The Walking Dead che era ferma a poco meno di 11.4 milioni di spettatori ad ulteriore conferma di tutto ciò.

Solitamente Netflix non dirama alcun comunicato con i numeri sull'affluenza di spettatori che ottiene ma TechCrunch ha voluto interrogare l'azienda proprio sulle stime di Nielsen e un portavoce di Netflix ha dichiarato come la misurazione di Nielsen fosse unicamente realizzata su di una frazione delle visualizzazioni degli abbonati al servizio di streaming. In questo caso non viene, ad esempio, considerata la parte degli utenti che utilizzano i dispositivi mobile per vedere le proprie serie TV. Una parte decisamente consistente che potrebbe dunque portare ad un aumento ancora maggiore degli spettatori e far capire quanto il futuro della TV potrebbe passare per lo streaming e non più per la classica TV che fino ad oggi abbiamo visto.