Spotify, in arrivo un dispositivo proprietario che permetterà di ascoltare la musica

Spotify potrebbe avere molto presto un proprio smartwatch per ascoltare la musica. E' quanto emerge da alcune indiscrezioni che vedono il colosso dello streaming musicale a lavoro su di un proprio dispositivo che permetta di semplificare l'ascolto della musica in mobilità ai propri utenti. La volontà di realizzare uno smartwatch è stata presunta dalla presenza di nuove inserzioni lavorative che l'azienda ha pubblicato online nelle ultime ore e che vedono la ricerca di un Product Manager-Hardware e di un Product Manager-Voice. Due posizioni che sembrano allinearsi proprio alla realizzazione di uno smartwatch o di un altoparlante smart.

Spotify è ad oggi il servizio di streaming musicale più utilizzato dagli utenti. Sappiamo bene come la sottoscrizione al servizio permetta di ascoltare musica tramite internet da più di una piattaforma. Sì, perché gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Premium possono ascoltare la musica tramite le applicazioni anche in mobilità e soprattutto con dei privilegi rispetto agli utenti "free". In questo caso la realizzazione di un dispositivo proprietario quale smartwatch o un altoparlante smart permetterebbe agli utenti di ottenere un accessorio utile durante gli spostamenti senza dover obbligatoriamente utilizzare lo smartphone.

Spotify in questo senso potrebbe realizzare un concorrente diretto ad Amazon Echo o a Google Home tale da permettere la riproduzione dei brani musicali magari tramite i comandi vocali. Una mossa importante sul mercato degli altoparlanti ultra tecnologici soprattutto per una piattaforma, quale quella di Spotify, che ad oggi è riuscita a raggiungere numeri da capogiro con oltre 50 milioni di utenti paganti. Ottenere un dispositivo realizzato ad hoc per la piattaforma non può che risultare quanto mai interessante soprattutto per tutti coloro che non possono fare a meno di ascoltare musica in streaming e amanti da tempo di Spotify.

Nel frattempo l'azienda ha deciso di aumentare i vantaggi per gli utenti Premium con la possibilità di ascoltare in anteprima gli album appena usciti sul mercato ma anche di eliminare completamente ogni sorta di pubblicità durante l'ascolto della musica. Non solo perché anche in Italia è arrivata la promozione "Spotify Premium for Students" che permette di avere uno sconto del 50% del prezzo mensile di abbonamento. Questo significa che qualunque studente può permettersi un account Premium al prezzo di 4.99€ invece di 9.99€ riuscendo dunque ad avere la più ampia libertà di ascolto degli oltre 30 milioni di brani presenti nella piattaforma di Spotify.