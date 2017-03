Spotify Hi-Fi, in arrivo l'abbonamento con audio lossless

Chi ascolta determinati tipi di musica con impianti o cuffie di un certo livello non può accettare i formati compressi. I servizi di streaming audio vengono spesso utilizzati in mobilità quindi puntano ad offrire la massima qualità ad un costo adeguato in termini di banda usata, tuttavia l'audiofilo è di solito armato di attrezzatura molto costosa e non accetta compromessi. Questa tipologia di utenti viene coccolata solo da Tidal, per quanto concerne il panorama della musica in streaming, ma si potrebbe aggiungere ben presto un nome importante: Spotify.

Anyone get this invitation for Spotify Hi-Fi? Looks awesome! pic.twitter.com/2aeYXMIHJD — Cody Kloepfer (@Semantics) 1 marzo 2017

Un piccolo numero di utenti del servizio svedese sta infatti ricevendo una notifica per una nuova opzione audio chiamata Spotify Hi-Fi in cui si leggono quelle che sembrano essere le caratteristiche di un nuovo piano ad abbonamento. Chi cerca di abbonarsi alla nuova proposta riceve però al momento un messaggio d'errore e non c'è modo di portare a termine le procedure. L'aggiornamento viene attualmente proposto a prezzi diversi ed è probabile che la società stia cercando di intuire, prima del rilascio ufficiale, a quale somma offrire l'alta definizione.

Si parte da 5 dollari fino ad arrivare a 10 dollari in aggiunta al piano Premium tradizionale, e non sono definite nemmeno le caratteristiche della nuova offerta. Nella notifica alcuni utenti ricevono solo la possibilità di ascoltare i brani in "qualità CD lossless", mentre altri una registrazione in vinile gratuita e sconti sull'acquisto di altre registrazioni in vinile in edizione limitata. La società ha ammesso di aver inviato le notifiche agli utenti, tuttavia non ha confermato piani sul rilascio della funzionalità: "Testiamo continuamente nuovi prodotti e offerte, ma non abbiamo notizie sull'argomento attualmente", ha dichiarato un portavoce della compagnia.

L'aggiunta dell'audio in formato lossless potrebbe dare a Spotify la possibilità di diventare profittevole, cosa che secondo i vertici avverrà entro la fine del 2017. Il servizio è in perdita da alcuni trimestri consecutivi per via del costo delle licenze e l'espansione della disponibilità del servizio che ad oggi conta oltre 40 milioni di utenti paganti. Con un'offerta Hi-Fi Spotify entrerebbe in diretta concorrenza con Tidal, servizio (molto più piccolo di Spotify) che si posiziona sul mercato come il migliore sul fronte della qualità audio sfruttando un formato lossless.

Ma è chiaro che Spotify vuole principalmente offrire un elemento di differenziazione in più rispetto ad Apple Music, che è il principale rivale nella categoria dello streaming musicale. In meno di 18 mesi il servizio di Cupertino ha superato i 20 milioni di utenti iscritti e sembra ancora in rapida crescita. Pare però che anche Apple voglia offrire lo streaming lossless sul proprio servizio musicale anche se anche in questo caso si tratta di indiscrezioni mai ufficializzate.