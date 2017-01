Sony presenta le nuove TV 4K HDR serie X e A. Riproduzioni con un livello di contrasto senza precedenti

Per Sony, al CES 2017 di Las Vegas, non vi sono solamente novità audio ma anche video visto che l'azienda giapponese ha presentato al mondo le nuove Serie X e A delle TV 4K HDR. Dispositivi che permetteranno di raggiungere nuovi livelli qualitativi soprattutto con l'introduzione nel mondo tecnologico dei servizi in streaming ad alta risoluzione, l'avvento dei Blu-Ray 4K UHD ma anche di videogiochi sempre più avanzati.

In questo Sony aveva già anticipato introducendo sul mercato i suoi televisori 4K HDR con il processore X1 Extreme nella serie Z permettendo di riprodurre immagini fortemente realistiche caratterizzate soprattutto da livelli elevati di profondità, colore, contrasto e resa delle texture. Per questo ha voluto continuare in questa direzione introducendo due nuove serie di TV sempre con processori 4K HDR X1 Extreme ed ampliando quindi il range per il proprio pubblico.

Per questo la nuova serie XE93, oltre al processore X1 Extreme, presenta anche la tecnologia Slim Backlight Drive+: un sistema di retroilluminazione LED ottimizzato per assicurare una regolazione del local dimming ancora più precisa e accurata rispetto al passato. Ma non è tutto visto che con la nuova struttura LED "quad-edge" e al boosting X-tended Dynamic Range, la nuova serie X potrà garantire livelli di luminosità incredibili con contrasti superiori addirittura di 10 volte rispetto ai normali TV LED.

Per la serie A invece, Sony, ha pensato alla tecnologia OLED permettendo un'offerta di resa dei neri mai vista finora, con colori autentici, immagini prive di sfocatura e soprattutto angoli di visione decisamente ampi. Anche qui presente il processore X1 Extreme con possibilità di controllare con precisione gli oltre 8 milioni di pixel auto-illumnati. La novità interessante di questa nuova serie A è quella di ottenere audio direttamente dallo schermo della TV. Sì perché Sony, sfruttando l'assenza di retroilluminazione ha sviluppato Acoustic Surface, una nuova tecnologia che consente di far arrivare l'audio direttamente dallo schermo. Questo chiaramente permetterà agli utenti di avere un più diretto ascolto ma soprattutto una sincronizzazione tra immagini e audio perfetta.

TV OLED 4K HDR Serie A1 (modelli 77”, 65” e 55”)

Schermo OLED. 8 milioni di pixel auto-illuminanti arricchiscono sensibilmente l’esperienza visiva, offrendo una resa dei neri senza precedenti, colori autentici, immagini prive di qualsiasi sfocatura e ampio angolo di visione.

Tecnologia Acoustic Surface: l’audio viene emesso direttamente dall’intera superficie dello schermo, offrendo una qualità sonora straordinaria. Immagine e suono raggiungono quindi un’unione perfetta, cosa che i TV convenzionali non sono in grado di offrire

Il processore 4K HDR X1 Extreme offre il meglio dell’esperienza visiva 4K HDR grazie all’integrazione di tre nuove tecnologie: rimasterizzazione HDR “object-based”, Super Bit Mapping™ 4K HDR ed elaborazione del segnale tramite doppio database

Colori vibranti e più dettagliati grazie al display TRILUMINOS™, ulteriormente migliorato in termini di accuratezza cromatica.

Tecnologia 4K X-Reality™ PRO, che migliora la resa dei dettagli grazie all’algoritmo esclusivo di Sony integrato nel database, con risultati più realistici su qualsiasi contenuto: trasmissioni TV, DVD, Blu-ray Disc, video da Internet e foto digitali.

Design all'avanguardia: eliminando i normali diffusori solitamente collocati ai lati del TV, la tecnologia Acoustic Surface contribuisce alla bellezza del design avveniristico della serie A1. Il risultato è un “form factor” unico nel suo genere, senza supporto o altri elementi che distraggano dalle immagini.

Android TV, per accedere a un mondo di film, musica, foto, giochi, ricerche, app e molto altro ancora. Funzione Voice Search per cercare contenuti, porre domande e controllare il TV. Chrome Cast integrato, per inviare qualsiasi contenuto da smartphone o tablet al TV. Accesso a Google Play™, per disporre di tutte le funzioni usate abitualmente su smartphone o tablet, direttamente dal TV.

Interfaccia utente con barra dei contenuti esclusiva di Sony, per navigare in tutta comodità seguendo un processo rapido e intuitivo, senza interrompere la riproduzione televisiva.

Compatibilità HDR per ricevere ed elaborare il nuovo standard video con maggiore luminosità, contrasto più definito e colori più intensi tramite servizi video via Internet e ingressi HDMI e USB. Supporto per il formato HDR “Dolby Vision”.

TV 4K HDR Serie XE93 (modelli 65” e 55”)

Tecnologia Slim Backlight Drive+ con esclusiva struttura LED “quad-edge”, che permette una regolazione precisa del local dimming per offrire massima luminosità e neri ancora più profondi rispetto a un normale TV LED “full array”, il tutto accompagnato da un design ultrasottile (solo XE93*). *Il modello XE94 integra il sistema di retroilluminazione full LED.

Il processore 4K HDR X1 Extreme offre il meglio dell’esperienza visiva 4K HDR grazie all’integrazione di tre nuove tecnologie: rimasterizzazione HDR “object-based”, Super Bit Mapping 4K HDR ed elaborazione del segnale tramite doppio database.

X-tended Dynamic Range PRO, che migliora la fruizione dei contenuti video, in formato HDR e non, accentuando e attenuando con precisione i livelli di luce per ogni zona dello schermo, grazie a un esclusivo algoritmo di retroilluminazione (10 volte il contrasto XDR*2).

Colori vibranti e più dettagliati grazie al display TRILUMINOS, ulteriormente migliorato in termini di accuratezza cromatica.

Tecnologia 4K X-Reality PRO, che migliora la resa dei dettagli grazie all’algoritmo esclusivo di Sony integrato nel database, con risultati più realistici su qualsiasi contenuto: trasmissioni TV, DVD, Blu-ray Disc, video da Internet e foto digitali.

Design ultra-sottile, che consente l’installazione a filo con la parete, e la gestione pulita e ordinata dei cavi in caso di montaggio su piano di appoggio.

Staffa per installazione a parete con struttura girevole (in dotazione in alcuni paesi).

Android TV, per accedere a un mondo di film, musica, foto, giochi, ricerche, app e molto altro ancora. Funzione Voice Search per cercare contenuti, porre domande e controllare il TV. Chrome Cast integrato, per inviare qualsiasi contenuto da smartphone o tablet al TV. Accesso a Google Play, per disporre di tutte le funzioni usate abitualmente su smartphone o tablet, direttamente dal TV.

Interfaccia utente con barra dei contenuti, esclusiva di Sony, per navigare in tutta comodità seguendo un processo rapido e intuitivo, senza interrompere la riproduzione televisiva.

Compatibilità HDR per ricevere ed elaborare il nuovo standard video con maggiore luminosità, contrasto più definito e colori più intensi tramite servizi video via Internet e ingressi HDMI e USB. Supporto per il formato HDR “Dolby Vision”.

TV 4K HDR Serie XE90 (modelli 75”, 65”, 55” e 49”)

Processore 4K HDR X1, per una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori grazie alle tecnologie di rimasterizzazione HDR “object-based” e Super Bit Mapping 4K HDR.

X-tended Dynamic Range PRO, che migliora la fruizione dei contenuti video, in formato HDR e non, accentuando e attenuando con precisione i livelli di luce per ogni zona dello schermo grazie a un esclusivo algoritmo di retroilluminazione (5 volte il contrasto XDR*2).

Colori vibranti e più dettagliati grazie al display TRILUMINOS, ulteriormente migliorato in termini di accuratezza cromatica.

Tecnologia 4K X-Reality PRO, che migliora la resa dei dettagli grazie all’algoritmo esclusivo di Sony integrato nel database, con risultati più realistici su qualsiasi contenuto: trasmissioni TV, DVD, Blu-ray Disc, video da Internet e foto digitali.

Android TV, per accedere a un mondo di film, musica, foto, giochi, ricerche, app e molto altro ancora. Funzione Voice Search per cercare contenuti, porre domande e controllare il TV. Chrome Cast integrato, per inviare qualsiasi contenuto da smartphone o tablet al TV. Accesso a Google Play, per disporre di tutte le funzioni usate abitualmente su smartphone o tablet, direttamente dal TV.

Interfaccia utente con barra dei contenuti esclusiva di Sony, per navigare in tutta comodità seguendo un processo rapido e intuitivo, senza interrompere la riproduzione televisiva.

Compatibilità HDR per ricevere ed elaborare il nuovo standard video con maggiore luminosità, contrasti più definiti e colori più intensi tramite servizi video via Internet e ingressi HDMI e USB.

TV 4K HDR Serie XE85 (modelli 75”, 65” e 55”)

Processore 4K HDR X1, per una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori grazie alle tecnologie di rimasterizzazione HDR “object-based” e Super Bit Mapping 4K HDR.

Colori vibranti e più dettagliati grazie al display TRILUMINOS, ulteriormente migliorato in termini di accuratezza cromatica.

Tecnologia 4K X-Reality PRO, che migliora la resa dei dettagli grazie all’algoritmo esclusivo di Sony integrato nel database, con risultati più realistici su qualsiasi contenuto: trasmissioni TV, DVD, Blu-ray Disc, video da Internet e foto digitali.

Design ultra-sottile con retro elegante e gestione pulita e ordinata dei cavi, per il montaggio su piano di appoggio.

Android TV, per accedere a un mondo di film, musica, foto, giochi, ricerche, app e molto altro ancora. Funzione Voice Search per cercare contenuti, porre domande e controllare il TV. Chrome Cast integrato, per inviare qualsiasi contenuto da smartphone o tablet al TV. Accesso a Google Play, per disporre di tutte le funzioni usate abitualmente su smartphone o tablet, direttamente dal TV.

Interfaccia utente con barra dei contenuti, esclusiva di Sony, per navigare in tutta comodità seguendo un processo rapido e intuitivo, senza interrompere la riproduzione televisiva.

Compatibilità HDR per ricevere ed elaborare il nuovo standard video con maggiore luminosità, contrasti più definiti e colori più intensi tramite servizi video via Internet e ingressi HDMI e USB.

TV 4K HDR Serie XE80 (modelli 55”, 49” e 43”)