Sony presenta il nuovo Walkman NW-A35: qualità Hi-Res Audio con uno sguardo allo stile

Direttamente dal CES 2017 di Las Vegas, Sony presenta al mondo i nuovi Walkman NW-A35, la visione dell'azienda giapponese della musica ad alto livello con uno sguardo anche allo stile. Sì perché i nuovi prodotti sono stati studiati per ottenere un design vivace, colorato ed accattivante e allo stesso tempo con la massima facilità di utilizzo per gli utenti. Sony per questo ha inserito nei nuovi Walkman NW-A35 l'audio ad Alta Risoluzione che permetterà di avere la massima nitidezza del suono.

A livello estetico il nuovo Walkman possiede il classico stile di Sony dei suoi piccoli dispositivi per l'ascolto della musica ma nel nuovo NW-A35 ha voluto porre delle novità che riguardano soprattutto la colorazione. Sì perché i nuovi Walkman posseggono un design vivace spaziando dalle colorazione Viridian Blue, Cinnabar Red, Charcoal Black, Lime Yellow e Bordeaux Pink in modo da poter essere scelti da chiunque.

A livello tecnico invece i nuovi Walkman NW-A35 posseggono un corpo compatto ma molto leggero visto il peso di soli 98 grammi. Tecnologia Bluetooth e connettività NFC a bordo permettono di utilizzare cuffie e auricolari wireless evitando dunque ogni tipo di intralcio da cavi. L'azienda oltretutto dichiara autonomie davvero elevate visto che con un solo ciclo di ricarica il nuovo Walkman NW-A35 permetterà di ascoltare oltre 30 ore di riproduzione musicale in formato Hi-Res Audio che potranno divenire addirittura 45 ore in caso di ascolto del classico MP3.

Proprio sulla qualità audio Sony non ha voluto alcun compromesso in questo nuovo suo dispositivo. Per questo ha posto in esso le migliori tecnologie presenti oggi sul mercato a livello audio permettendo quindi qualità di riproduzione superiore. Il nuovo Walkman NW-A35, infatti, supporta i formati DSD e vanta addirittura cinque condensatori POSCAP che permettono il potenziamento dell'amplificatore digitale S-Master HX riuscendo a ridurre al massimo la distorsione e il rumore su di un'ampia gamma di frequenze.

Infine il nuovo display touch da 3.1 pollici con interfaccia intuitiva e la presenza di comodi pulsanti laterali permetteranno a qualsiasi tipo di utente di distreggiarsi nelle funzionalità del nuovo Walkman di Sony. Oltretutto gli utenti avranno a disposizione 16GB di memoria interna con possibilità di espanderla tramite l'uso di una MicroSD per ottendere librerie musicali ancora più elevate. Da non dimenticare la presenza degli auricolari Hi-Res Audio forniti in dotazione che integrano la tecnologia Digital Noise Cancelling permettendo la riduzione del rumore ambientale.

Il nuovo Walkman NW-A35 di Sony sarà disponibile come detto in 5 diverse colorazioni: Viridian Blue, Cinnabar Red, Charcoal Black, Lime Yellow e Bordeaux Pink dal prossimo mese di febbraio.