Sony MDR-1A: affare imperdibile oggi per chi vuole cuffie di qualità

Siete alla ricerca di un buon paio di cuffie e siete in vena di approfittare delle offerte Amazon? Oggi le cuffie circumaurali Sony MDR-1A rientrano nella categoria degli affari imperdibili. Si tratta di cuffie di qualità nel catalogo del produttore nipponico: stiamo parlando di cuffie con driver da 40mm, con sensibilità pari a 105 dB/mW e soprattutto con una risposta in frequenze davvero ampia, dichiarata in 3Hz-100kHz.

Merito del diaframma a cristalli liquidi ricoperto in alluminio con cui è costruito il trasduttore, che dovrebbe garantire prestazioni migliori del classico LCP (liquid crystal polymer) utilizzato generalmente da Sony. Le caratteristiche delle cuffie permettono a Sony di esporre la certificazione Hi-Res Audio e candidano le cuffie ad sessioni di ascolto di musica di alta qualità.

Tra le chicche il cavo audio bilanciato con messa a terra indipendente per i due canali. Il cavo è anche dotato di microfono e permette compatibilità con gli smartphone per l'uso per le chiamate telefoniche. Per il comfort troviamo due morbidi cuscinetti in pelle e un archetto ben imbottito, sempre caratterizzato dalla stessa finitura in pelle. Le cuffie sono ripiegabili per il trasporto. Il prezzo medio di vendita è di almeno 50 euro superiore, ragione per cui l'affare di oggi è uno di quelli da cogliere al volo.