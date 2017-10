Sonos ONE disponibile da domani. Eccolo da vivo in anteprima

Presentato qualche giorno fa, domani il nuovo Sonos One sarà disponibile al pubblico. Lo abbiamo avuto a disposizione in redazione in anteprima per un primo contatto. Basato su PLAY:1, SONOS ONE integra un tweeter e un mid-woofer pilotati da due amplificatori classe D. Naturalmente nasce per connettersi con tutti gli altri speaker della gamma nell'ecosistema definito Home Sound System. Viene proposto allo stesso prezzo del Play:1 229€. Oltre a potersi integrare nel sistema multi-room, offre anche la possibilità di fare coppia con un altro altoparlante per la riproduzione stereo.

[HWUVIDEO="2431"]Disponibile da domani Sonos ONE: eccolo dal vivo in anteprima[/HWUVIDEO]

Sonos ha lavorato sull'app, rinnovandola nel design. Tra le funzionalità di interesse troviamo la tecnologia Trueplay per ottimizzare la resa della cassa in base alle caratteristiche della stanza: purtroppo è disponibile solo nella versione iOS dell'app e funziona in modo indipendente equalizzazione manuale per alti e bassi. Sempre a proposito di Apple troviamo la compatibilità con la rinnovata tecnologia Airplay 2, per supporto multistanza anche in app di terze parti.

Il sistema è compatibile coi principali sistemi di streaming musicale: Spotify (solo in versione Premium), Tidal, Deezer, Apple Music, Google Play Music, Soundcloud e simili. In tutto i servizi compatibili sono 37.

Per Alexa in Italia bisognerà ancora aspettare

La novità più grande è la presenza di un sistema a 6 microfoni, utilizzato per beamforming avanzato e cancellazione dell’eco nei comandi vocali: il nuovo Sonos ONE nasce infatti come dispositivo nativamente compatibile con Amazon Alexa e per fare da smart speaker senza la necessità di avere in casa un altoparlante come Echo e i suoi fratelli. Purtroppo questa funzionalità in Italia al momento non è attiva e non è neppure attivabile utilizzando la lingua inglese: per portervi accedere è necessario un account UK o USA. Per utilizzare i comandi vocali bisognerà quindi aspettare la localizzazione di Alexa in lingua italiana.

Il sistema pesa 1,85 kg e pare avere dentro parecchio materiale per 'suonare bene'. L'esperienza di ascolto è in linea con la qualità Sonos e anche nell'utilizzo a cassa singola riesce da dare una buona spazialità alla musica riprodotta, con alti abbastanza definiti (soprattutto dopo il tuning di Trueplay) e bassi ben presenti.