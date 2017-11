Sky Q: ufficiale l'evento di presentazione del 22 novembre. In arrivo il nuovo decoder?

Sky Q è la televisione del futuro, almeno secondo l'azienda, che ha ufficializzato un evento per il 22 novembre in Italia in cui si scopriranno ulteriori dettagli sul nuovo modo di vedere la TV secondo Sky. Gli inviti ai media italiani sono arrivati e tra poco meno di 10 giorni sarà possibile capire l'intenzione che l'azienda ha in mente per il futuro dei suoi utenti. In Italia sono quasi 5 milioni gli abbonati alla piattaforma satellitare la quale ha dunque deciso di puntare ad una grande innovazione che sembra andare di pari passo con le innovazioni tecnologiche degli ultimi tempi.

Come sarà il nuovo Sky Q? Le informazioni sulla nuova piattaforma giungono direttamente dalla Gran Bretagna dove il sistema è attivo già da circa un anno. Sky Q in Italia potrebbe comunque differire da quello UK. In linea di massima comunque si sa che la nuova piattaforma non sarà solo un nuovo decoder ma anche e soprattutto nuovi servizi di intrattenimento per gli abbonati. Tecnicamente lo Sky Q Silver dovrebbe essere più piccolo, più leggero e lontano dunque dai decoder "ingombranti" odierni di My Sky. L'hard disk potrebbe possedere una capacità fino a 2TB che permetterà di registrare una maggiore quantità di serie TV o film rispetto ad oggi anche se probabilmente l'aumento dello storage è dovuto alla necessità di fare spazio ai contenuti in 4K, visto che il decoder sarà proprio un 4K Ready.

Sarà un decoder potente con 12 tuner integrati e la possibilità di registrare fino a 6 programmi contemporaneamente e non solo visto che al decoder principale sarà possibile affiancare altri piccoli Sky Q (Q Mini Box) secondari da collegare ad altre TV di casa e capaci di replicare i contenuti via wireless. Il mini decoder non avrà bisogno di una parabola dedicata e, soprattutto, non dovrà per forza essere uno solo: nel concetto di "Fluid viewing" come proposto da Sky, infatti, sarà possibile collegare tutti i tablet e i Q Mini Box desiderati, per portare in ogni stanza i contenuti di Sky.

Al fianco di questo nuovo decoder si posizionerà anche un nuovo telecomando, lo SkyQ Touch Remote, che risulterà simile ad un classico telecomando nella parte inferiore mentre in quella superiore vedrà la presenza di un un pad circolare sensibile al tocco il quale garantirà il passaggio da un menu ad un altro con un classico swipe tramite le dita. Presente la ricerca vocale anche se per quest'ultima non è chiaro il suo arrivo immediato anche in Italia.

Sky Q cambierà anche interfaccia e, secondo le prime avvisaglie, dovrebbe rifarsi ai già presenti sistemi di intrattenimento delle console di gioco quali PlayStation o Xbox. In questo caso si dovrebbe avere una colonna verticale al centro la quale permetterà di passare tra i vari contenuti in diretta, quelli raccomandati secondo le proprie abitudini di visione e quelli registrati. Non dovrebbero mancare anche le applicazioni come YouTube, Vimeo ma anche Vanity Fair, Wired, GoPro e Red Bull Media House.

Nessuna informazione su quello che riguarda i costi per gli abbonati e le condizioni della nuova piattaforma. Le novità verranno svelate il prossimo 22 novembre e dunque non rimane che attendere quella data per scoprire realmente quanto avranno in più gli utenti dalla nuova piattaforma di Sky Q.