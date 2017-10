Sky, carcere e multa per chi guarda i contenuti con una scheda ''pirata''

Guardare i canali Sky con una smart card "abusiva" potrebbe costare caro. E' quanto accaduto ad un palermitano che a causa di una sentenza della Cassazione rischia ora 4 mesi di reclusione e l'ammenda di una multa di 2.000 Euro. La colpa è quella di aver utilizzato una smart card, ossia la tessera che solitamente si utilizza per poter accedere dopo pagamento dell'abbonamento ai canali di Sky, abusiva. La violazione, secondo la sentenza della Cassazione, è quella dell'art. 171 octies Legge 633/1941, che riguarda il diritto d'autore a cui proprio l'azienda si era appellata. Una novità in tal senso che dunque pone "in pericolo" tutti coloro che utilizzano il sistema del "card sharing" per la visione dei contenuti a pagamento.

Secondo la Corte di Cassazione il sistema di condivisione dell'abbonamento tra più utenti è assolutamente "inammissibile" e dunque deve essere punito. Smontata dunque la difesa del palermitano che verrà punito per l'utilizzo in modo fraudolento di codici contraffatti ad uso privato. Derivazione questa dell'articolo 171 ter lettera f) bis che punisce l'importazione, la distribuzione, il noleggio e la vendita e la cessione delle attrezzature "abusive" pronte ad eludere le misure tecnologiche di protezione messe in atto dalle società come Sky.

Nulla ha fatto cambiare la decisione della Cassazione che ha deciso di punire il consumatore finale di questi nuovi sistemi di "card sharing" ossia di condivisione "amichevole" dei codici per la visione dei contenuti a pagamento. Proprio la decisione di punire l'ultimo tassello del sistema sembra aver creato dissapori fra gli utenti che probabilmente ne fanno quotidianamente uso e apertamente si sono scagliati contro la decisione dell'Autorità suprema sui Social Network. La linea dura comunque è stata delineata e tutti coloro che fanno parte di questo sistema sono avvertiti.