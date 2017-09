Si acquistano sempre più TV smart, ma 4K e OLED sono le tecnologie ambite

In occasione dell'IFA 2017 di Berlino GfK ha fornito nuovi dati di mercato aggiornati sulle vendite di televisori registrati sul mercato nel corso della prima metà del 2017. I dati forniti evidenziano alcuni dati molto chiari: crescono le vendite di televisori Ultra HD/4K oltre che dei modelli basati su tecnologia OLED, ma più di tutto sono le Smart TV a riscuotere successo con una quota di mercato che è il 59% del totale.

Questo dato deve essere confrontato con quello del 51% registrato lo scorso anno: i consumatori sono quindi sempre più attratti da televisori smart, in grado di collegarsi direttamente al web e di eseguire applicazioni specifiche. Più di tutto i televisori Smart permettono di interfacciarsi facilmente a servizi di streaming video, Netflix in primis, senza dover ricorrere ad altri dispositivi.

L'evoluzione tecnologica dei nuovi modelli ha portato ad un aumento del costo medio di acquisto per un nuovo televisore: il dato di 431€ registrato quale media lo scorso anno è aumentato sino a 448€. Dimensioni sempre più elevate, risoluzioni più spinte come quella 4K, implementazione di tecnologie HDR (Hygh Dynamic Range) rendono l'esperienza d'utilizzo di un TV più gradevole per i consumatori, che apprezzando tali caratteristiche sono disposti a investire una cifra superiore nell'acquisto di un nuovo TV.

Nel corso della prima metà del 2017 circa il 29% dei televisori venduti a livello globale è basato su risoluzione Ultra HD (4K), dato che è previsto in crescita sino al 33% entro la fine dell'anno. Questi modelli sono più costosi di quelli Full HD tradizionali e pertanto incidono sul fatturato complessivo per il 8% del totale. Dinamica molto positiva anche per il televisori dotati di pannello OLED: nei primi 6 mesi del 2017 sono stati venduti poco meno di 480.000 TV di questo tipo, un dato in crescita del 94% rispetto allo stesso periodo del 2016.