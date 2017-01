Sennheiser punta su stile e niente fili per le sue nuove cuffie

Sono state molte le novità audio presentate durante l'edizione 2017 del CES di Las Vegas e anche un nome di primo piano come Sennheiser ha voluto mettere sul piatto alcuni nuovi prodotti in occasione della fiera statunitense. Ci sono due i fattori comuni a tutti i prodotti: un design contemporaneo e la presenza della tecnologia Bluetooth per l'ascolto musicale senza fili. Grazie alle tecnologie Qualcomm aptX l'ascolto senza l'ausilio di cavi dovrebbe comunque garantire una qualità molto elevata: si tratta infatti di un codec studiato per trasportare flussi audio ad elevata risoluzione anche in modalità wireless.

I nuovi auricolari wireless HD1 appartengono alla famiglia Momentum e offrono connettività Bluetooth 4.1 e supporto al codec AAC. Sennheiser HD1 sono costituite da un collarino semirigido che si appoggia sul collo, che integra i comandi e l'elettronica e dal quale partono i due fili che portano il suono ai driver in-ear. Sennheiser ha scelto la pelle con cuciture a vista per una sensazione di qualità anche solo a tatto. Dotate di supporto NFC per l'accoppiamento veloce a smartphone e tablet che condividono la stessa tecnologia permettono di effettuare chiamate telefoniche, grazie al microfono integrato, e supportano la connessione a due dispositivi in contemporanea. Avvisi vocali avvertono dell'avvenuto pairing e di allerte sullo stato della batterie, mentre per le notifiche delle chiamate in arrivo è disponibile anche un sistema che fa vibrare il collarino. Le cuffie si ricaricano via USB e arriveranno sul mercato a 199$.

Sempre senza fili, ma utilizzabili anche via cavo quando le batterie sono esaurite, sono le due sorelle Sennheiser HD 4.50BTNC e HD 4.40BT: come molti avranno intuito dal nome le prime si differenziano per l'integrazione di tecnologie di Noise Cancelling. Tolta la funzione di cancellazione del rumore le due cuffie sono molto simili e si basano su Bluetooth 4.0 con aptX ed NFC e utilizzano driver da 32mm. Permettono entrambe di effettuare chiamate telefoniche grazie al microfono integrato e offrono controlli per gestire l'avanzamento delle tracce. La versione senza ANC (Active Noise Cancelling) offre autonomia di circa 25 ore, mentre la versione top di gamma può riprodurre musica silenziando i rumori esterni per circa 19 ore. Tra le due c'è una differenza di circa 50 dollari (149$ e 199$), in parte giustificata anche dall'adozione di una custodia rigida al posto di una sacca morbida per il modello con cancellazione del rumore. Eccole dal vivo nel nostro video direttamente dallo stand Sennheiser al CES 2017 di Las Vegas.

